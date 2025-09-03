Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine

Discuțiile despre stabilitatea coaliției de guvernare au revenit în atenție după întâlnirea de marți de la Cotroceni a reprezentanților acesteia cu Nicușor Dan.

Întrebat cum apreciază situația actuală din interiorul alianței, Nicușor Dan a precizat că, „ținând cont că sunt patru partide, plus un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”.

Reporterii au insistat pe zvonurile legate de o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan, însă președintele a evitat speculațiile: „Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că coaliția funcționează și merge înainte”. Întrebat din nou dacă se mai pune problema unei retrageri din partea acestuia, Nicușor Dan a repetat: „Coaliția funcționează și merge înainte”.

Când un jurnalist l-a provocat să explice dacă va rezista actuala formulă de guvernare, președintele a răspuns scurt, cu întrebarea „Până când?”.

Miercuri, 3 septembrie, Nicușor Dan a efectuat o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a participat la ceremonia care marchează demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1. Investiția, estimată la 3 miliarde de euro, este considerată una dintre cele mai importante din sectorul energetic al României.

„Vreau să subliniez că energia nucleară este o chestiune de securitate națională și atunci tehnologia și partenerii sunt parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ce privește ordinea internațională. Energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va trece. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Cred că aici avem din nou un avantaj competitiv”, a declarat președintele.

În cadrul evenimentului, ministrul Energiei, Bogdan Gruia, a anunțat că unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar putea purta numele savantului Horia Hulubei, considerat un pionier al fizicii nucleare românești.

Seara, agenda președintelui continua cu primirea premierului portughez António Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unui „Tur al capitalelor” pe care oficialul european îl desfășoară în statele membre. Programul include întâmpinarea oficială în Holul de Onoare, convorbiri tête-à-tête și declarații comune de presă, programate pentru ora 19:30.

