Nicolae Botgros s-a infectat a doua oară cu SARS-CoV-2: Am o formă ușoară. Vaccinul m-a protejat foarte mult!

Dirijorul Orchestrei “Lăutarii”, care este vaccinat, a contractat o formă ușoară a bolii și se află în carantină la domiciliu.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală. Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a declarat Nicolae Botgros, la Prima TV.

Anul trecut, Nicolae Botgros a fost internat pentru o lună de zile la Terapie-Intensivă din cauza infecției cu Sars-CoV-2.

„Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70%, poate chiar și mai mult. Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi, medicii le pun niște injecții și îi calmează”, declara, anul trecut, artistul.

Nicolae Botgros a povestit că unul dintre cele mai dificile momente a fost atunci când i s-a propus intubarea.

„Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acum. Vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.”, a mai spus artistul.

A devenit tată în 2018

În luna aprilie a anului 2018, Nicolae Botgros a devenit tătic. Însă nu soția lui a fost cea care i-a adus pe lume o fetiță ci… o artistă cu aproape 30 de ani mai tânără decât el. Toată lumea a vuit la aflarea veștii însă Nicolae Botgros și-a văzut liniștit de viață.

”Nicolae Botgros o iubește nespus de mult. Într-atât de mult îl iubește Dumnezeu pe maestru, încât a făcut pe dorința dumnealui, deoarece el și-a dorit foarte mult o fetiță. Da, e adevărat că nu e cel mai frumos mod, s-a primit cum s-a primit darul de la Dumnezeu, dar nu știu ce să zic, nu regret.

Nu regret, pentru că e un copil din dragoste și așteptat. Maestrul a rămas în familie și îi respect decizia, poate așa este mai corect”, a declarat cântăreața Anișoara Dabija pentru emisiunea „Telemagazin”, a postului Canal 2, din Republica Moldova, potrivit BZI.

