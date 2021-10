DCNews.ro a realizat un sondaj în rândul cititorilor site-ului. Întrebați dacă doresc ca PSD să sprijine Guvernul Ciucă PNL - UDMR, cei mai mulți au răspuns ”NU”, ei reprezentând 47.759 de persoane care au bifat un răspuns în cadrul sondajului. ”DA” au răspuns 28,7%, reprezentând 19.214 persoane.

PNL are în plan negocieri pentru formarea unui guvern minoritar, după cum a declarat premierul desemnat Nicolae Ciucă. USR nu-și asumă susținerea unui astfel de guvern, iar PSD a pus anumite condiții. Negocierile continuă.

Iată ultimele declarații ale liderilor politici implicați:

”Ce vă pot spune cu exactitate este că PSD nu poate negocia cu Partidul Național Liberal, atâta timp cât Partidul Național Liberal are o decizie în acest sens” - Marcel Ciolacu

”Soluţia noastră este refacerea coaliţiei pentru o majoritate în Parlament. Nu s-a schimbat nimic. Vrem o soluţie de durată, nu să rezolvăm problema lui Florin Cîţu”- Dacian Cioloș.

”Soluția” USR, la discuții în PNL

”Un răspuns cât se poate de tranşant. USR nu susţine un Guvern minoritar, există o singură soluţie, refacerea coaliţiei. Neavând un mandat în acest sens, nu am putut da un răspuns. Voi merge la partid şi vom lua decizia. Am terminat acum negocierile cu USR, în funcţie de ce se va decide în partid, vom vedea dacă mai continuăm. Situaţia e foarte dificilă. Discuţiile au plecat de la recunoaşterea situaţiei grave prin care trece ţara. Am solicitat ca fiecare dintre noi să luăm decizia corectă pentru ţară"- Nicolae Ciucă.

”Am discutat cu domnul Marcel Ciolacu la telefon, a rămas să finalizăm programul de guvernare, să analizăm cele 10 măsuri prioritare ale dumnealor. Am finalizat programul, analizăm măsurile, finalizăm întâlnirea de astăzi cu domnul Dacian Cioloș, ulterior vom relua discuțiile. Vom avea discuții cu toți care sunt dispuși să avem această discuție și să înțeleagă că noi trebuie să găsim soluții pentru ieșirea din criză” - Nicolae Ciucă.

Astfel, în timp ce PSD vine cu condiții pentru a susține un Guvern Ciucă, USR vrea reluarea discuțiilor pentru un guvern de coaliție, precum cel pe care l-au picat la moțiunea de cenzură, dar fără Florin Cîțu. În acest moment, nu se prefigurează nicio soluție clară, toate variantele fiind pe masă. Urmează a fi reluate negocierile, după cum a precizat Nicolae Ciucă.

Din sondajul DCNews, după cum se poate observa, majoritatea celor care au răspuns nu sunt de acord ca PSD să susțină un guvern minoritar PNL-UDMR.

