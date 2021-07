Nazare, reacție la articolul DC News privind eliminarea sa din Guvern: Este adevărat

Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, 8 iulie, că a transmis la Palatul Cotroceni propunerea de revocare a lui Nazare. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcția de ministru de Finanțe a lui Alexandru Nazare.

DCNews a publicat, în cursul zilei, un articol intitulat REMANIERE Guvern. Cinci MOTIVE pentru care Cîțu nu-l mai vrea pe Nazare la Finanțe. Elena Cristian, informații de CULISE. Informațiile de culise au fost comentate de Alexandru Nazare joi seară, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3.

Cinci motive pentru care Cîțu nu-l mai vrea pe Nazare la Finanțe

„Primul motiv a fost reorganizarea Ministerului Finanțelor. Premierul ar fi fost nemulțumit și chiar s-ar fi plâns că ministrul Nazare îi schimbă oamenii, deși scopul reorganizării era reînființarea Direcției Juridice. Era știut faptul că Ministerul de Finanțe funcționa fără această direcție, ceea ce era mai mult decât anormal.

În al doilea rând, un alt aspect ce a generat conflictul a fost Planul Național de Redresare și Reziliență, unde experiența și cunoștințele ministrului de Finanțe n-au fost luate în calcul. Este o premieră regretabilă în Uniunea Europeană ca ministrul Finanțelor să nu fie implicat aproape deloc în construirea PNRR, chiar dacă a participat la toate întâlnirile pe această temă la Bruxelles. De altfel, România este singura țară din UE unde PNRR-ul nu a fost aprobat în Guvern.

Al treilea motiv al conflictului a constat în documentul ținut la secret de Cîțu-Ghinea, acel document pe care l-au dus la Bruxelles și în care promiteau înghețare de venituri, creșteri de taxe, etc. Ministrul Nazare l-a pus în discuție în Guvern și-n partid, la ședința coaliției. Ar fi fost discuții aprinse și tot ce implica Ministerul Finanțelor a fost respins de Alexandru Nazare.

Cireașa de pe tort a fost Fondul de Rezervă al Guvernului. Premierul ar fi cerut ca aproape toată suma din acest fond să meargă la anumiți primari liberali, pe fondul alegerilor din PNL, fapt refuzat de ministrul Finanțelor. Decizia premierului ar fi lăsat Fondul fără resurse în situații critice, precum o eventuală calamitate, în lipsa unei rectificări bugetare.

Pe lângă aceste aspecte, Alexandru Nazare nu a avut nicio ieșire în care să vorbească despre evoluția fabuloasă a economiei, fiind în opoziție cu optimismul greu de temperat al lui Florin Cîțu... greu de temperat și neancorat în realitatea din teren” - sunt informațiile de culise obținute de Elena Cristian, redactor-șef DCBusiness.

Nazare, prima reacție după articolul DCNews

„Este adevărat că am propus o formulă de reorganizare în cursul lunii aprilie, care, evident, conținea și o direcție juridică, acea formulă de reorganizare am trimis-o. În primul rând, am luat toate avizele, am trecut printr-un proces de consultare, a fost pe site, a fost transmisă tuturor direcțiilor. Am avut observații, le-am răspuns, am luat toate avizele din Guvern și au fost transmise la Guvern. Cu toate avizele, această reorganizare importantă nu a fost aprobată, deși am solicitat-o pe ordinea de zi în scris și în timpul ședinței, în mai multe rânduri, cred că vreo șase ședințe de Guvern. Nu a fost aprobată”, a spus Alexandru Nazare.

„În privința PNRR”, a continuat acesta, „este adevărat că am discutat în ședință de Guvern acel concept paper transmis la Bruxelles, cred că a fost un exercițiu util pentru toți colegii din Guvern care nu-l cunoșteau. Implicațiile erau importante pentru că prevedeau reduceri graduale ale anumitor scutiri și excepții, spre exemplu cazul IT-iștilor, al constructorilor. Am discutat această chestiune și în coaliție, am încercat să mă adaptez, chiar dacă nu am știut de acest document. Eu cred că puteam să găsim metode prin care să ne organizăm un pic mai bine din acest punct de vedere”, a subliniat acesta.

„Punctul trei mi se pare foarte interesant, documentul ținut la secret”, a intervenit Răzvan Dumitrescu. „Acesta este concept paper-ul. Nu e vorba de ținut la secret, e vorba că noi, ceilalți miniștri, nu am știut”, a zis Nazare.

„Deci, este, practic, o confirmare a punctului trei de la DCNews”, a spus Răzvan Dumitrescu. „Da, dar să știți că am reușit să ieșim din situație, în sensul în care am prezentat documentul, implicațiile documentului în Guvern”, a mai zis Nazare.