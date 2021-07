Nazare: Aveam rezultate bune, cum să-mi dau demisia?! Luni apar surse, marți Cîțu spune că nu e adevărat cu remanierea

„Vorbeam cu șefa de Cabinet, așteptam. În aprilie și mai n-am reușit să vorbesc cu premierul. (...) Am sunat, am scris, am trimis adrese, am încercat toate modalitățile. Înțeleg că era ocupat. Lipsa de comunicare a persistat niște luni”, a spus Alexandru Nazare cu privire la relația cu premierul Florin Cîțu.

„M-a sunat premierul în săptămâna în care apăruseră sursele cu remanierea mea. Luni apar sursele, marți premierul Cîțu spune că nu este adevărat. Presa mi-a spus că primise informațiile de la cabinetul Cîțu. Intru în coaliție, premierul spune că sursele sunt reale și de la cabinetul lui. I-am zis: Florin, hai să stăm de vorbă, hai să rezolvăm”, a povestit Nazare.

„L-am întrebat de ce nu puteam rezolva problemele, i-am zis să detensionăm situația. Ar fi fost util să fie o evaluare obiectivă. I-am spus discutăm în forurile de conducere ale PNL. Era o formă de respect față de liderii PNL. (...) Aveam rezultate bune, cum să-mi dau demisia?!”, a mai zis acesta.

„Voi alege între Cîțu și Orban după ce fac o analiză. Momentan, încerc să închid procedurile de predare-primire”, a precizat Nazare.

Ce l-a deranjat pe premierul Florin Cîțu

„Am încercat de șase ori să introduc proiectul de reorganizare al Ministerului de Finanțe pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Premierul nu a dat niciun motiv pentru care nu a vrut reorganizarea. M-a întrebat o dată dacă e urgent, i-am zis că da. Nu știu ce anume l-a deranjat pe domnul Cîțuu. Este adevărat, proiectul prevedea înființarea Direcției Juridice a ministerului. Direcția Juridică a fost desființată de Florin Cîțu”, a mai spus Nazare la Aleph News, potrivit Mediafax.

„Corpul de Control al premierului? Nicio problemă, să-l trimită, l-a mai trimis în luna iunie. Ce aveam de ascuns? Nimic”, a mai zis acesta, precizând că nu există întârzieri în proiectele Ministerului de Finanțe.