Data publicării:

NATO, România și Bush: Fotografiile unui moment-cheie. Chirieac, dezvăluire despre Iliescu

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Sursa foto: Sorina Matei
Sursa foto: Sorina Matei

Pe 31 octombrie 2003, relațiile româno-americane au bifat un moment istoric.

Președintele Ion Iliescu a fost primit oficial la Casa Albă de omologul său american, George W. Bush. Vizita, desfășurată într-un context geopolitic tensionat - cu SUA angajate în războaiele din Afganistan și Irak - a fost nu doar o confirmare a statutului strategic al României, ci și un gest cu profundă încărcătură simbolică.

2. Sursa foto... (chirieac-nastase_18801200.jpg)

Potrivit analizei semnate de Bogdan Chirieac în volumul său „România în NATO. De la Madrid la București”, întâlnirea dintre cei doi lideri a marcat un moment de cotitură: era pentru prima oară când un președinte român era primit cu onoruri la Washington, într-o perioadă în care atenția Americii era concentrată pe fronturile globale ale luptei împotriva terorismului.

În anii ’90, Ion Iliescu încercase fără succes să obțină o întrevedere oficială la Casa Albă. Deși fusese prezent la reuniuni internaționale, precum cele de la ONU, contactele cu administrația americană au fost ocazionale și lipsite de substanță. Vizita din 2003 a fost însă complet diferită: oficialii de top ai administrației Bush - Donald Rumsfeld, Colin Powell și chiar președintele însuși - au exprimat public aprecierea față de România pentru reformele democratice și economice și pentru angajamentul în coaliția anti-teroristă.

Deși în spațiul public românesc circulau speculații că președintele Bush i-ar fi înmânat lui Iliescu o listă cu nume indezirabile din Guvern, Chirieac dezminte clar această variantă: „America nu lucrează cu persoane, ci cu principii și fenomene”.

Iată ce scria Bogdan Chirieac în cartea sa „România în NATO. De la Madrid la București” despre Ion Iliescu:

 

31 octombrie 2003

 

Orice întâlnire la nivel înalt româno-americană a fost pentru români, încă din vremea lui Ceaușescu, un eveniment excepțional. După Revoluția din ’89, ani de zile noua putere de la București a dorit o întâlnire cu președintele american. Pentru opinia publică din România, aceasta ar fi fost un certificat de calitate, de trecere în mod real spre democrație. În momentele grele pentru țară, de la începutul anilor ’90, președintele Ion Iliescu îl urmărea pe culoarele de la sediul ONU din New York pe președintele George Bush-tatăl, pentru a i se prezenta. O vizită de lucru la Casa Albă a fost însă posibilă abia de curând, în iunie 2003.

 

Un președinte american nu a sosit la București decât în iulie ’97. Atunci, Bill Clinton i-a consolat pe români, care își puseseră toate speranțele în admiterea țării lor în NATO, la Madrid, pentru faptul că au fost respinși. După 11 septembrie 2001 și răspunsul prompt al României în războiul antiterorist, alături de Statele Unite, dinamica relațiilor româno-americane a suferit schimbări fundamentale. În doi ani, președintele și premierul de la București s-au întâlnit de două ori cu președintele Statelor Unite. Ultima vizită a președintelui Iliescu la Washington a fost semnificativă.

3. Agerpres... (iliescu-bush_50636000.jpg)

El a fost primit cu toate onorurile la Casa Albă de George Bush – fiul. Cei doi, stând de această dată comod, pe fotolii, au stabilit că relațiile româno-americane nu au fost niciodată mai bune. George Bush, la fel ca și Donald Rumsfeld și Colin Powell, au mulțumit României pentru sprijinul acordat în războiul antiterorist și au felicitat-o pentru progresele obținute pe calea reformelor democratice și economice.

Desigur că în discuție au apărut și unele aspecte negative, așa cum este fenomenul corupției. Dar, în nici un caz, nu acesta a fost subiectul central al întrevederii. La București, dintr-un reflex balcanic, se șoptea că Bush i-ar înmâna lui Iliescu și o listă cu indezirabili din guvernul de la București, plus înlocuitorii acestora. Nimic mai fals. America nu lucrează într-o țară ca România cu persoane, ci cu principii și fenomene.

După strângerea de mână din Biroul Oval, președintele Iliescu s-a urcat în avion și a plecat spre Europa. Astfel, vizita sa în America a fost strict un mesaj politic, un simbol. Trebuie spus că, oricum, acest lucru reprezintă pentru România foarte mult. America, singura superputere a lumii, angajată în acest moment în două războaie fierbinți – Afganistan și Irak, și într-un război global cu terorismul, a găsit timp să se întâlnească cu reprezentanții României, așa cum a făcut și cu reprezentanții altor state, din ceea ce americanii numesc „noua Europă”.


Faptul că, poate, tocmai războiul global în care este implicată America a făcut posibilă această aplecare spre estul Europei, nu are relevanță acum. Important este că la Casa Albă, la Departamentul de Stat, la Pentagon, primii oameni ai Americii au avut cuvinte de laudă și mulțumire pentru România. Iar acest lucru se întâmplă după ce, anul trecut, la Praga, tot America a avut cuvântul hotărâtor în admiterea României în NATO, garantându-se astfel securitatea și independența țării la un nivel niciodată atins în întreaga noastră istorie.

În același timp însă, trebuie spus că America nu este preocupată acum să treacă relațiile cu România de la nivelul mesajului politic, al simbolurilor, la cel pragmatic, solid, bazat pe dezvoltarea economică. America acordă României întregul său sprijin politic. America dorește în mod real România în Uniunea Europeană. America nu dorește însă să se implice mai mult în România. Probabil că, în privința Bucureștiului, Washingtonul are o gândire simplă și eficientă: influența politică dominantă asupra României rămâne americană, iar dezvoltarea economică – până la urmă esențială pentru orice stat modern – rămâne în sarcina României cu sprijinul Uniunii Europene.

Astăzi, în 2003, România stă cel mai rău tocmai la capitolul economic. Urmează un an politic dificil: alegerile combinate cu încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană. De aceea, România are nevoie de ceva mai mult decât simboluri și mesaje politice. Companiile americane, bine venite oriunde în lume – chiar și în orgolioasa Franță sau sobra Germanie –, ar fi mai mult decât bine venite în peisajul secetos al economiei românești. Or, din o mie de motive, decliul politico-economic necesar americanilor pentru a ridica economic țara noastră încă nu s-a produs. Desigur că se poate vorbi despre corupția, birocrația sau incompetența funcționarilor de la București. America este însă atât de puternică, încât, dacă ar dori cu adevărat ar fărâma imediat aceste bariere.

 

După al doilea război mondial, America singură a ridicat Europa de Vest și Japonia. Mai târziu, a ridicat Coreea de Sud și întreaga zonă Asia-Pacific. Cum s-ar putea împiedica cu adevărat America de câțiva corupți de la București? De altfel, Uniunea Europeană, mai puțin puternică decât Statele Unite, reușește deja mult mai mult în materie de investiții și comerț cu România. Plus miliardul de euro anual ajutor pentru dezvoltare. Relația cu America trebuie luată la București ca atare. Ținând seama de statutul său planetar, America a acordat deja un sprijin semnificativ României. În același timp însă, România trebuie să rămână permanent conștientă de locul unde-i așezată pe hartă și să privească cu atenție spre cei care-i pot garanta nu doar securitatea militară, ci și prosperitatea economică. America nu este pregătită astăzi să integreze România. Nu există nici o șansă să transformăm țara noastră, fie și simbolic, în al 51-lea stat american, plus districtul Columbiei. În schimb, există o șansă mare ca, într-un interval de timp foarte scurt, România să devină al 26-lea sau 27-lea stat al Uniunii Europene.

 

Cartea a apărut la editura Historia în 2008, dar momentul evocat este din 2003.

 

În toate declarațiile sale de-a lungul vremii, Bogdan Chirieac a fost un susținător ferm al SUA.

Mai exact, de pe vremea când realiza cel mai bun talk-show - „Pro Vest”, emisiune realizată la Pro TV și până astăzi, Bogdan Chirieac a fost și este unul dintre cei mai vocali comentatori pe scena politică pro-America, astfel încât România să fie ajutată și să aibă de câștigat. Indiferent cine a fost la putere în America, analistul politic a zis că SUA rămân un aliat esențial pentru România, atât pe plan economic, cât și pe plan de securitate. De altfel, Bogdan Chirieac este primul ziarist român care i-a luat interviu lui George W. Bush, preşedintele SUA, în 2002.

El a scris și cartea „România în NATO - De la Madrid la București”, un volum în care se analizează politica externă a României, cu precădere acțiunile României pentru intrarea în NATO sau pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este un roman al încercărilor României de a intra în NATO, de la Madrid la Washington, personajele fiind oameni politici ai momentului, atât din România, cât și din celelalte țări de care a depins destinul țării noastre. 

 

Imaginile din articol cu Bogdan Chirieac sunt din arhiva jurnalistei Sorina Matei, surprinse în contextul extinderii NATO/Praga. Sunt poze din avionul delegației oficiale la întoarcerea spre București.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Funeraliile lui Iliescu: De la zvonuri de scandal la mulțumiri oficiale. Mesaj de la Guvern
08 aug 2025, 14:25
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
George Simion, favorit în rețeaua Șor? Oligarhul fugar ar fi cerut voturi pentru liderul AUR
08 aug 2025, 14:17
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
„Gică contra” în coaliție. Miza USR: Care este, de fapt, teama lor
08 aug 2025, 12:15
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
Scandalul Michael-Dragoș Anastasiu ajunge la final. Nicușor Dan a luat act de demisia fostului vicepremier
08 aug 2025, 11:00
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Iliescu reaprinde spiritele în Coaliție. PSD, decizie. Grindeanu a făcut anunțul
08 aug 2025, 09:44
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Liviu Dragnea a reacționat după moartea lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 14:39
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
07 aug 2025, 13:56
Misterul absenței lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu, elucidat de Euronews
07 aug 2025, 13:51
Fiul din umbră al lui Ion Iliescu. Cine este moștenitorul neoficial al fostului președinte
07 aug 2025, 13:54
NATO, România și Bush: Fotografiile unui moment-cheie. Chirieac, dezvăluire despre Iliescu
07 aug 2025, 15:23
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
07 aug 2025, 11:38
Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind vila, paza SPP și pensia
07 aug 2025, 12:34
Ceaușescu l-a pus pe „linie moartă”: Jocul dublu al lui Ion Iliescu în anii ’70. Ce-l enerva teribil pe dictator la colaboratorul său apropiat
07 aug 2025, 08:39
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Funeraliile lui Iliescu și lecția democrației, explicate de Cioroianu / video
06 aug 2025, 15:25
A murit Ion Iliescu. Dar cine a înviat totodată? Chirieac, răspuns
06 aug 2025, 14:25
Vezi aici filmul „Ultima baricadă”, o producție „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu" / video
06 aug 2025, 13:02
Sorin Grindeanu, imaginea zilei. Ultim omagiu pentru Ion Iliescu / video
06 aug 2025, 12:43
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Avem și o nuntă pe 7 august, în zi de doliu național? Ce legătură e între Iliescu și UNTOLD
06 aug 2025, 12:14
Scandal în ziua funeraliilor lui Iliescu. Grindeanu, decizie de ultimă oră după mișcarea USR
06 aug 2025, 11:11
Istoric: România a avut noroc că a venit în frunte Ion Iliescu
06 aug 2025, 11:04
Vine sau nu Iohannis la funeraliile lui Ion Iliescu? S-a aflat răspunsul
06 aug 2025, 10:55
George Simion, prima reacție după ce Ion Iliescu a murit
06 aug 2025, 10:35
Paradox cu USR la moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac pune în balanță „umbrele“ și meritele fostului președinte
06 aug 2025, 10:01
George Simion, scandal la Iliescu. A fost dat afară cu paza. „E rușinos. Total degradant pentru climatul în care ar trebui să se desfășoare asemenea manifestare” / FOTO
06 aug 2025, 08:26
Ion Iliescu, de la „ultimul pe listă” la figura centrală a tranziției. Duminica orbului, stagnarea sub umbrela lui Văcăroiu, Revelionul lui Geoană și sfârșitul unei epoci în PSD
06 aug 2025, 07:58
Sociologul Bogdan Bucur, despre Ion Iliescu: Puțină lume știe aceste lucruri despre el
06 aug 2025, 00:01
Ion Iliescu, într-un ultim interviu, a șters pe jos cu patriotismul unor ”eroi mesianici” care vor să facă din România o ”insulă”
05 aug 2025, 22:50
Ce nu se face în zi de doliu național, în contextul morții lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 21:42
Marele absent după moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 20:14
Cele mai noi știri
acum un minut
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 15 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 19 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 33 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 30 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 44 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 5 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 6 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel