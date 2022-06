Motivul pentru care Mihai Bendeac nu ar vrea să-l aibă pe Cheloo drept naș

În finala sezonului 12 iUmor, Mihai Bendeac a avut parte de un moment cu totul neașteptat din partea unei concurente, care a venit îmbrăcată în rochie de mireasă. După numărul de stand-up al tinerei, juratul a fost întrebat dacă l-ar vrea pe Cheloo ca naș la nunta lui, iar răspunsul a fost unul cu totul neașteptat.

Cheloo s-a amuzat pe seama reacțiilor pe care le-a avut actorul, mai ales atunci când acesta a răspuns la întrebarea: „L-ai lua naș pe Cheloo?”

„Dar de ce aș face asta cu mine și cu viața mea?”, a răspuns Mihai Bendeac, cu zâmbetul pe buze, în finala sezonului 12 iUmor.

„Nu, că eu distrug nunți”, a adăugat Cheloo, vizibil amuzat.

Mihai Bendeac a dezvăluit că nu și-ar dori să ajungă în situația în care să-i pupe mâna colegului său de platou: „De ce să ajung în situația în care să-i pup mâna? Doamne, iartă-mă!”

Mihai Radu a câștigat sezonul 12 iUmor

Mihai Radu a câștigat sezonul 12 iUmor. La scurt timp de la câștigarea premiului în valoare de 20.000 euro, Mihai Radu și-a făcut apariția în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars. Tânărul a povestit că a vizionat finala sezonului 12 iUmor alături de familia și prietenii săi, iar vestea că este câștigătorul sezonului 12 l-a luat prin surprindere.

„Parcă nu-mi vine să cred că am câștigat concursul ăsta. Sincer să fiu, nu credeam că o să ajung până aici când am început treaba asta. (...) Ca o finală a fost pentru mine emisiunea, ne-am strâns toți prietenii, familia, am scos televizorul în curte și am trăit totul la maxim. A fost foarte emoționant și pentru mine. Au fost emoții foarte mari. Și acum am emoții că nu m-am învățat încă așa”, a mărturisit câștigătorul sezonului 12 iUmor.

Tot la Xtra Night Show, Mihai Radu a mărturisit faptul că numerele sale de stand-up comedy au fost bazate pe fapte din viața reală.

„Eu mi-am făcut o structură, nu era scris nimic. Numărul din semifinală l-am făcut în 40 de minute. Am stat cu soția mea la masă, am vorbit, i-am zis ce o să spun și ce o să fac. M-am dus și am avut foarte mare succes. Am făcut o echipă bună cu soția mea și chiar a fost totul bine. Poveștile sunt 80% adevărate, le-am mai înflorit un pic. Tot ce am povestit sunt întâmplări adevărate”, a mai spus câștigătorul sezonului 12 iUmor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News