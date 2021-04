Mormintele din Brazilia, golite de gropari pentru a face loc numărului uriaș de victime Covid. FOTO

Se întâmplă în Sao Paolo, cel mai mare oraș din Brazilia. Autoritățile au accelerat eforturile de a elibera vechile morminte, pentru a face loc numărului tot mai mare de victime ale pandemiei de COVID-19. Totul în contextul în care Primăria din Sao Paulo a înregistrat săptămâna aceasta un număr record de înmormântări, informează Reuters.

Groparii lucrează în costume de protecție, deschizând mormintele oamenilor înmormântați în urmă cu ani de zile. Ei adună rămășițele umane și le depozitează pentru a fi mutate în altă locație. Relocarea rămășițelor este o practică obișnuită în cimitire, a explicat secretarul municipal responsabil de operațiunile funerare, într-o declarație.Totuși,procedura a fost accelerată deoarece Brazilia se confruntă cu cel mai grav val de coronavirus de la izbucnirea pandemiei. Joi au fost fost anunțați 3.769 de morți de coronavirus, după două zile consecutive cu număr record de victime.

Brazil's biggest city on Thursday sped up efforts to empty old graves, making room for a soaring number of COVID-19 deaths as Sao Paulo city hall registered record daily burials this week.​ https://t.co/ajhdihcJPv