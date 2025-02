Moment emoționant la Românii au talent. Concurentul care a impresionat până la lacrimi cu o interpretare specială la nai - Video

Este vorba despre Iulian Pușcă, care a impresionat publicul și juriul de la Românii au talent. El are un talent deosebit în a interpreta diverse stiluri muzicale la nai, repertoriul său conținând muzică renascentistă, clasică, romantică, contemporană, jazz, dar și muzică populară românească.

Iulian Pușcă a-a născut într-o familie de muzicieni. Tatăl său este acordeonist, iar mama violonistă. La aproape vârsta de cinci ani, Iulian a început să ia parte la concursuri pentru copii, ca vocalist. După doi ani a încept studiul la nai. Din cauză că s-a născut fără un braț, Iulian Pușcă a fost nevoit să se perfecționeze mereu.

Naiul, o mare provocare pentru Iulian. S-a născut fără un braț

”Am început să cânt la nai la vârsta de 7 ani. Ambii părinți sunt muzicieni și, cumva, au insistat să abordez această profesie. Naiul a fost o încercare, pentru că am fost născut fără un braț, alte instrumente necesită în mod normal două mâini. Am văzut că merge bine și am continuat cu studiile.

La un moment dat, realizezi că ești născut așa, probabil a fost și un plan în spate, dar nu știu care a fost planul, însă venit pe această lume așa, înseamnă că trebuie să tind și să fac să fie bine. Până la pandemie nu am făcut nimic altceva decât muzică în viață și a fost destul ca să îmi câștig existența, însă pandemia a schimbt lucrurile într-un alt mod și am fost nevoit să lucrez ca șofer în domeniul livrărilor. O fac de nevoie deoarece trebuie plătită chiria și toate cele. O fac temporar și încerc să readuc muzica pe prim plan și să fac doar muzică”, a declarat Iulian Pușcă, la Românii au talent.

Publicul și juriul Românii au talent, profund impresionați de prestația sa la nai

Momentul de vineri seară, de la Românii au talent, a fost unul impresionant. Numeroși oameni din public au lăcrimat când Iulian cânta la nai. Și juriul a rămas mască la interpretarea sa. Andra a făcut câteva remarci despre interpretarea lui Iulian.

”A fost așa de frumos, de fapt, a fost cea mai frumoasă interpretare pe care am auzit-o la nai în ultimii ani. Ți-ai pus sufletul acolo în cântarea asta. Am simțit. Este pentru prima dată când mă impresionează atât de mult un moment ca acesta la nai. Extraordinar de frumo!”, a spus Andra.

Iulian Pușcă a primit 4 de ”DA”, de la Andra, Dragoș Bucur, Bobonete și Andi Moisescu.

Video

Iulian Pușcă cântă astăzi pe cele mai mari scene împreună cu muzicieni internaționali. A participat la multe concerte simfonice. De asemenea, are o colecție uimitoare de trofee și distincții obținute la cele mai renumite festivaluri și concursuri.

Vezi și - Moment inedit la Românii au talent. Dansul, simțit prin toți porii de o tânără de 13 ani: "Ai mari șanse să câștigi!" (VIDEO)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News