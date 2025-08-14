Data publicării:

Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video

Un video cu Nicușor Dan a devenit viral pe TikTok.

O filmare recentă cu Nicușor Dan a stârnit reacții pe rețelele de socializare după ce un bărbat aflat în preajma sa a decis să facă o glumă. În timp ce era filmat, acesta a spus cu un ton serios, dar cu intenție evident ironică: „George Simion, mare om, mare caracter”.

Replica a luat prin surprindere pe toată lumea prezentă, inclusiv pe Nicușor Dan, care nu și-a putut stăpâni râsul. Momentul a fost surprins pe cameră și a devenit rapid viral, fiind redistribuit de numeroși utilizatori amuzați de reacția lui Nicușor Dan.

Deși gluma a fost scurtă, contextul și expresia feței lui Nicușor Dan au făcut ca secvența să devină una dintre cele mai comentate în mediul online.

