€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:12 28 Sep 2025

Minus 6.4 grade Celsius noaptea trecută. Temperaturi scăzute în toată țara
Autor: Bogdan Bolojan

grindina_68980800 Sursa foto: Agerpres
 

 Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.

Potrivit informaţiilor furnizate de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Topliţa şi minus 1,4 grade Celsius, la staţia de munte Bucin.

Singura excepţie o reprezintă staţia meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Meteorologul Raul Cioc a explicat că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din judeţ s-a semnalat şi brumă.

În nopţile următoare, vremea se va menţine rece, urmând ca apoi temperaturile să crească uşor.

În județele friguroase deja se furnizează căldură 


Valorile înregistrate duminică sunt obişnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, şi i-a determinat pe mulţi locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parţial, în unităţi de învăţământ şi la spital.

Potrivit informaţiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, şi în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Mesajul transmis de Florian Coldea, după moartea lui Dumitru Dumbravă
Publicat acum 18 minute
Cum îți poți regla stresul fără pastile, doar prin respirație
Publicat acum 23 minute
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Premieră! România câștigă medalia de aur la 8+1 mixt, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Cine este consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul lângă unitatea militară din Iași. Starea lui este gravă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat acum 23 ore si 35 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close