Mii de filipinezi se înghesuie ca să se vaccineze. Capitala Manila urmează să intre într-un nou lockdown / FOTO

Haosul a acaparat, joi, locații de vaccinare anti-Covid-19 în Manila. Mii de oameni s-au prezentat în speranța că vor fi vaccinați înainte ca orașul capitală a Filipine să intre din nou în carantină timp de două săptămâni, transmite Reuters.

Restricțiile de mișcare vor fi reimpuse, joi noapte, și în provinciile ce înconjoară zona metropolitană Manila, unde sunt 16 orașe care găzduiesc 13 milioane de oameni. Decizia vine pentru a încetini răspândirea variantei Delta, care este foarte contagioasă.

Provincia Laguna și orașele Iloilo și Cagayan de Oro din centrul și sudul Filipine vor fi de asemenea în carantină, a precizat purtătorul de cuvânt al președinției, Harry Roque. Facilitățile sanitare sunt copleșite.

Maricel Bacay, o gospodină în vârstă de 59 de ani, stătea, la ora 3 dimineața, la rând în afara unui mall din orașul Antipolo din Rizal, una dintre privinciile învecinate capitalei, încercând să anticipeze mulțimea ce urma să se adune, scrie Digi24.ro.

“Au fost informații că nu poți intra în malluri sau supermarketuri dacă nu te vaccinezi”, a spus Bacay, pentru Reuters.

Fotografiile de pe rețelele sociale arătau oameni înghesuindu-se să fie primii la rând la centrele de vaccinare, ceea ce a determinat poliția să intervină pentru a aplica măsurile de distanțare socială.

Ofelia Gonzales, în vârstă de 36 de ani, o vânzătoare de mâncare din Manila, a pierdut scurtătura pentru vaccinare deși s-a așezat la coadă de miercuri noapte.

COVID-19 vaccination sites in Metro Manila grapple with huge crowds on Thursday, August 5, a day before the enhanced community quarantine begins in NCR. In Manila, police say turnout across four hubs could go as high as 22,000. | via @newsdwight



