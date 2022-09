Mihai Trăistariu, despre experiența ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: Am intrat în depresie și am slăbit

„Sunt celebru, scoate-mă de aici” a revenit în forță după o absență de șapte ani. Mihai Trăistariu, care a participat la emisiune în trecut, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, cum a fost această experiență pentru el. De asemenea, îndrăgitul artist a dezvăluit care a fost cel mai greu moment pentru el, dar și cum a reușit să reziste eroic provocărilor, timp de zece zile.

„La început a fost o experiență fabuloasă, după care a fost destul de groaznică, în sensul că probele și tot ce am îndurat acolo m-au determinat să mă cer singur acasă. Eu am ieșit după zece zile și am strigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Am rezistat eroic zece zile pentru că așa scria în contract, adică îți luai banii doar dacă rezistai minim zece zile. Nu era stabilit câte un buget pentru fiecare”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Spectacola.

Artistul a recunoscut că s-a confruntat cu depresia și a slăbit considerabil, în doar câteva zile.

