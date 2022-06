S-a întors roata: Putin, pus la o masă ridicol de lungă, la summit-ul din Turkmenistan. Contrast fulgerător cu G7

Mai știți masa lungă de 6 metri la care Vladimir Putin l-a pus pe Emmanuel Macron în timpul unei vizite la Moscova? (Vezi știrea AICI) Se pare că există o masă și mai mare decât aceea. Președintele rus s-a întâlnit miercuri cu alți șefi de stat la un summit organizat în Turkmenistan. Masa la care au stat aceștia este una gigantică.



Întâlnindu-se cu liderii din Turkmenistan, Iran, Kazahstan și Azerbaidjan, Putin s-a așezat la mare distanță de alți lideri la o masă dreptunghiulară masivă, în timp ce aceștia discutau despre cooperarea în regiunea Mării Caspice, a spus Kremlinul. Șefii de stat au fost nevoiți să discute unii cu alții la o distanță de câțiva metri, scrie Insider.

Potrivit guvernului din Turkmenistan, al 6-lea Summit Caspic a avut loc la „luxosul hotel Arkadag”.



Dar, înainte ca întâlnirea să aibă loc în ceea ce Ministerul de Externe al Turkmenistanului a numit „Sala Mare de Conferințe”, a avut loc o întâlnire mai intimă la „Sala Mică de Conferințe” a hotelului. Acolo masa a fost rotundă și mai mică. Totuși, nu a durat mult până când fotografiile cu masa mare dreptunghiulară au făcut ocolul rețelelor sociale.

Putin’s table at the Caspian Sea summit in Turkmenistan yesterday. You could probably fit an entire hockey rink in the middle pic.twitter.com/BCrZIm1AYj