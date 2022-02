Cum explică Kremlinul masa de 6 metri ce a stat între Putin și Macron

Secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus că masa lungă de la discuțiile dintre președintele Vladimir Putin și liderul francez Emmanuel Macron poate fi explicată prin măsuri epidemiologice, scrie Gazeta.ru.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, nu există un fundal politic în această situație, așa cum a scris presa străină.



„Măsuri exclusiv epidemiologice.”, a subliniat Peskov.



Întâlnirea dintre Putin și Macron a durat mai bine de 5 ore. Negocierile au început în 7 februarie. Putin și Macron au convenit să aibă și o discuție telefonică după călătoria președintelui francez la Kiev, scrie presa rusă.

Putin a apăsat pe RANA ascunsă a lui Macron. Un psiholog explică de ce l-a pus la masa de 6 metri: Dintr-o mișcare, l-a făcut vulnerabil

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a ținut pe președintele francez, Emmanuel Macron, la o masă de șase metri distanță și cu fața spre statuia uriașă a țarului Alexandru I. Psihologul Iuliana Fűlas remarcă faptul că președintele francez are rana respingerii, încă din copilărie, când s-a simțit respins chiar pe linie paternă. Este o rană profundă, subliniază aceasta, iar, în fața gestului făcut de Vladimir Putin, apreciază psihologul, președintele francez s-ar fi simțit ”respins și neacceptat”. ”Dintr-o mișcare, Putin l-a făcut vulnerabil” a scris aceasta, pe Facebook.

”Putin, vulpoi bătrân... și jocurile lui psihologice! M-am uitat în harta numerologică a lui Macron, să văd ce slăbiciuni are... să înțeleg de ce l-a așezat Putin la "5 km" de el...



Macron are rana respingerii - în copilărie s-a simțit respins de părinți. La activarea acestei răni contribuie părintele de același sex. Rana respingerii este o rană profundă. Imediat cum s-a așezat la această masă, i s-a activat această rană, din cauza distanței prea mari dintre ei... . S-a simțit respins și neacceptat. Cei care au această rană au un corp care nu ocupă prea mult spațiu.. ca al lui Macron. După ce i-a fost activată rana respingerii, stima de sine a scăzut brusc... oricum nu este puternică. (Are doar momente când este puternică.)", a scris psihologul. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News