În replică, Macel Ciolacu, parlamentar PSD, a zis că, în viziunea sa, cel mai important lucru pentru județul Buzău este existența unui plan comun de dezvoltare cu orașul Buzău. Orașul Buzău e motorul județului. Trebuie să fie proiecte comune, mai de amploare chiar.

Întrebat de ce candidează la CJ Buzău, dacă nu cumva este un pas înapoi, după ce a fost premier, Marcel Ciolacu a zis că nu se pune problema așa.

„Cât timp poți construi ceva pentru oameni, pentru buzoieni, pentru români, eu nu consider că e un pas înapoi. Să știți că politică se face și la Buzău. Politică se face în fiecare județ, în fiecare localitate a României”, a zis

Întrebat cum va colabora cu Constantin Toma, primarul de la Buzău, Marcel Ciolacu a zis:

„E una dintre marile provocări: Dacă românii îmi vor da votul, o să colaborez cu Constantin Toma, pentru că eu nu am văzut niciun proiect comun între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău, lucru care este nepermis.

Consiliul Județean trebuie să se dezvolte odată cu Primăria Municipiului Buzău, și invers. Motorul economic al județului Buzău este Primăria Municipiului Buzău. De aceea, programele trebuie să fie comune și integrate.

Eu nu cred că domnul Constantin Toma vrea să fie un primar care doar asfaltează, pentru că, până la urmă, asta e fișa postului. Eu, la rândul meu, nu vreau să fiu un președinte de Consiliu Județean care să se laude că, din peste 900 de kilometri de drumuri județene, am asfaltat nu știu cât. Asta este obligația mea, nu un motiv de laudă.

Oamenii așteaptă și de la președintele Consiliului Județean, și de la primarul municipiului reședință de județ, și de la toți primarii din județ, o viziune comună și un plan clar de dezvoltare”, a zis Marcel Ciolacu la DC News și DC News TV.

Oportunitate pentru zona Moldovei: Autostrada A7

„Avem o oportunitate fantastică: Autostrada. Buzău poate deveni un hub important între Muntenia, Oltenia și Moldova. Autostrada Moldovei nu a fost făcută doar pentru Buzău. Dacă Moldova ar fi avut această autostradă cu ani în urmă, milioane de români nu ar mai fi plecat în alte țări. S-ar fi dezvoltat și zona Moldovei din punct de vedere economic.

S-a făcut o greșeală imensă, pentru că de fiecare dată când veneau investițiile, Moldova era tăiată de pe listă. Dar, iată, acum s-a găsit și acolo o soluție”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.

