Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan

Fostul premier a ales fără ezitare un nume din domeniul sănătății: Alexandru Rogobete.

„Cine este cel mai bun ministru din guvernul Bolojan?”, l-am întrebat pe Marcel Ciolacu.

„Îmi place foarte mult ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rogobete. Are experiență. Nu a venit de pe stradă. A fost parlamentar, președintele Comisiei de Sănătate, a fost secretar de stat o perioadă foarte lungă. Medic la Timișoara. Este foarte tânăr, are energie, se vede că este implicat. Este realist și știe domeniul. Dar sunt mai mulți miniștri buni”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.

Alexandru Rogobete s-a născut la 20 aprilie 1991. Absolvent al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, în cadrul Universității de Vest din Timișoara (2009-2013), a urmat apoi studii de masterat în chimie (2012-2015) în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior.

A absolvit și Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș (2012-2019) și studii de masterat - Managementul serviciilor sociale și de sănătate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara.

A obținut un Doctorat în medicină la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara (2016-2024).

A lucrat în cadrul GE HealthCare LCS East Europe, în calitate de intern clinic (ian. 2016-febr. 2019) și în calitate de specialist în educație clinică (febr. - dec. 2019).

A fost medic rezident la Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Clinic Județean de urgență Timișoara (dec. 2019-2021).

Consilier secretar de stat (iul.-dec. 2020), consilier ministru (dec. 2021-febr. 2023) și secretar de stat (febr. 2023-dec.2024) în cadrul Ministerului Sănătății.

Din august 2020 este asistent universitar în cadrul Facultății de Medicină din Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș.

