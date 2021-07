Maia Sandu a făcut rapelul cu AstraZeneca, la 2 luni de la prima doză / FOTO

Maia Sandu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că și-a făcut rapelul cu cea de-a doua doză a vaccinului produs de AstraZeneca.

„M-am vaccinat astăzi cu cea de-a doua doză de AstraZeneca. Am mers la rapel cu inima deschisă și cu convingerea că fac încă un pas spre normalitate și siguranță. Deja s-a demonstrat: vaccinul scade rata de îmbolnăvire, de spitalizare și de mortalitate.

În ultima jumătate de an, împreună cu colegii mei, am făcut eforturi mari pentru a asigura țara cu vaccin. Astăzi, vaccinul este la îndemâna tuturor - de mai multe tipuri, de la diverși producători, trebuie doar să alegeți și să acționați. Pandemia încă nu a fost învinsă, iar noile tulpini fac ravagii chiar lângă noi. Și îndemnul meu rămâne același: vaccinați-vă. Sănătatea are prioritate“, a scris, pe Facebook, Maia Sandu

Maia Sandu și-a făcut prima doză pe 7 mai

„Astăzi am primit prima doză de vaccin anti-Covid-19, AstraZeneca. Mă bucur că am această oportunitate, pentru că astfel îmi protejez sănătatea mea și a celor cu care contactez - familia, prietenii, colegii”, a spus Maia Sandu pe 7 mai.

Șefa statului a mulțumit medicilor, asistentelor medicale, tuturor celor implicați în eforturile de depășire a pandemiei. „Vaccinul ne va ajuta sa învingem Covid-19 și să revenim la normalitate - să ne revedem cu cei dragi, să redeschidem economia, școlile, frontierele. Să putem lucra, călători, sărbători în voie, fără frică și fără riscuri”, a accentuat președintele țării.

De asemenea, Maia Sandu a îndemnat toți cetățenii Republicii Moldova să se vaccineze. „Acum există suficiente doze de vaccin în Moldova. Adresați-vă medicului de familie pentru a vă programa la vaccinare. Folosiți această oportunitate pentru a vă proteja viața și sănătatea”, a subliniat Președintele Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al Administrației de la Chișinău.

Maia Sandu a mulțumit României pentru lotul de vaccin ajuns în Republica Moldova

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a mulțumit României pentru ajutorul de 100.800 de doze de vaccin trimis astăzi peste Prut:

„Astăzi Guvernul României a mai trimis în Republica Moldova un lot de 100.800 de doze de vaccin împotriva Covid-19. Datorită acestei donații, dar și celor anterioare oferite de România, am reușit să ne asigurăm țara cu vaccin, astfel încât fiecare cetățean care dorește să se vaccineze să aibă această posibilitate.

Suntem recunoscători României pentru tot sprijinul oferit necondiționat de la începutul acestei crize sanitare. Acum e important să continuăm procesul de vaccinare. Fiecare om vaccinat crește speranța că vom reuși să ieșim din această criză pandemică și să revenim la normalitate. Avem multe de făcut împreună!“, a scris, pe Facebook, Maia Sandu (citește AICI).