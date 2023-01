Mai multe studii arată efectele benefice ale consumului de ceapă pentru organism

Ceapa nu numai că oferă aromă, ci oferă, de asemenea, nutrienți importanți și substanțe fitochimice care promovează sănătatea. O mulțime de cercetări asupra sănătății cepei oferă dovezi ale valorii sale nutriționale.



"Ceapa poate fi printre legumele care sunt apreciate nu numai pentru adăugarea lor în bucătăria noastră, ci și pentru caracteristicile lor de sănătate cu valoare adăugată", a spus Irwin Goldman, profesor asociat de horticultură, Universitatea din Wisconsin-Madison.

Iată câteva lucruri importante despre ceapă:

Bogată în vitamina C, ceapa este o sursă bună de fibre alimentare și acid folic.

De asemenea, conțin calciu, fier și au o calitate ridicată a proteinelor (raport mg aminoacid/gram proteină).

Ceapa are un conținut scăzut de sodiu și nu conține grăsimi.

Ceapa conține quercetină, un flavonoid (o categorie de compuși antioxidanţi).

Ceapa conține compuși organosulfurați care pot oferi beneficii unice pentru sănătate.

Antioxidanții sunt compuși care ajută la întârzierea sau încetinirea daunelor oxidative asupra celulelor și țesuturilor corpului. Studiile au indicat că quercetina ajută la eliminarea radicalilor liberi din organism, la inhibarea oxidării lipoproteinelor de joasă densitate (o reacție importantă în ateroscleroză și boli coronariene), la protejarea și regenerarea vitaminei E (un puternic antioxidant) și la inactivarea efectele nocive ale ionilor de metal chelat.

Cum să obțineți mai multă quercetină în dieta dumneavoastră?

Studiile de la Universitatea Agricolă Wageningen, Țările de Jos, au arătat că absorbția quercetinei din ceapă este de două ori mai mare decât cea din ceai și mai mult de trei ori decât cea din mere.



Pe baza studiilor efectuate la Universitatea Queen din Belfast, Irlanda și la Universitatea Wageningen Agricultural, conținutul de quercetină din ceapă este estimat a fi între 22,40 mg și 51,82 mg per ceapă de mărime medie (100 grame). Cercetările ulterioare de la Universitatea Agricolă din Wageningen au arătat că consumul zilnic de ceapă poate duce la o acumulare crescută de quercetină în sânge.



Au fost efectuate mai multe studii pentru a evalua efectele pe care le are quercetina din ceapă asupra organismului. Mulți au arătat că consumul de ceapă poate fi benefic pentru reducerea riscului de apariție a anumitor boli.



Acest studiu din 2015, publicat în British Journal of Nutrition, a concluzionat că suplimentarea cu 162 mg/zi de quercetină din extract de piele de ceapă scade tensiunea arterială ambulatorie la pacienții cu hipertensiune arterială, sugerând un efect cardioprotector al quercetinei.



Alte studii sugerează că acumularea crescută de quercetină din consumul de ceapă se traduce printr-un beneficiu antioxidant semnificativ. Rezultatele acestui studiu indică faptul că metaboliții de quercetină prezenți în circulația sistemică după consumul de quercetină pot acționa ca antioxidanți puternici și agenți antiinflamatori și ar trebui, fără îndoială, să fie luați în considerare la definirea activității biologice generale a alimentelor bogate în quercetină in vitro și in vivo.



Acest studiu a constatat că ceapa a avut un efect anti-diabetic la animale și un efect de scădere a zahărului din sânge la om.



Acelaşi studiu, publicat în aprilie 2020 în Jurnalul American de Nutriție Clinică, a constatat că o dietă bogată în flavonoide - întâlnite în mod obișnuit în ceapă - poate reduce riscul de a dezvolta boala Alzheimer și demența asociată.

Ceapa – Cercetare fitochimică și sănătate

Consumul de ceapă poate preveni ulcerul gastric prin eliminarea radicalilor liberi și prin prevenirea creșterii microorganismului care formează ulcer, Heliobacter pylori.



Cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin-Madison au descoperit că ceapa mai înțepătoare prezintă o activitate puternică anti-trombocite. Agregarea trombocitară este asociată cu ateroscleroză, boli cardiovasculare, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Un studiu european din 2006 a analizat măsura în care consumul de ceapă și compușii specifici de ceapă afectează agregareatrombocitelor din sânge. Acest studiu afirmă că o dietă bogată în quercetină din ceapă sugerează că "cei care consumă de preferință cantități mari de alimente care conțin quercetină au un risc redus de tromboză și risc de boli cardiovasculare".



Un studiu de la Universitatea din Berna din Elveția a arătat că consumul de un gram de ceapă uscată pe zi timp de patru săptămâni a crescut conținutul de minerale osoase la șobolani cu peste 17% și densitatea minerală cu peste 13%, comparativ cu animalele hrănite cu o dietă de control. Aceste date sugerează că consumul de ceapă are potențialul de a reduce incidența osteoporozei.

Efecte asupra cancerelor

Mai multe studii au arătat că quercetina are efecte benefice împotriva multor boli și tulburări, inclusiv cataractei, bolile cardiovasculare, precum și cancerul de sân, colon, ovarian, gastric, plămâni și vezică urinară.



Un studiu din 2019 în China a constatat că consumul regulat de legume allium (din care ceapa este membră) ar putea reduce incidența cancerului colorectal cu până la 79 %. Studiul a recomandat consumul a aproximativ 15 kg de allium pe an. Este puțin mai mare decât consumul mediu american de ceapă, care a ajuns la aproximativ 11 kg de persoană în 2017.

Un studiu publicat în august 2019 a arătat o legătură clară între cantitatea de ceapă și consumul de usturoi și riscul redus de cancer de sân.

Pe lângă quercetină, ceapa conține compuși organosulfurați, inclusiv disulfuri, trisulfuri, cepaen și vinil ditiine. Acești compuși au o varietate de proprietăți funcționale pentru sănătate, inclusiv anticancerigen și antimicrobian.

Câteva reţete cu ceapă

Busuioc, nucă, pesto de ceapă dulce

Cel mai bun lucru despre ceapă este că poate fi vedeta spectacolului fără ca nimeni să știe asta. Suntem conștienți că există câteva persoane care nu preferă textura cepei, dar acest pesto dulce de ceapă este dovada că ați ratat aroma savuroasă a cepei!



Ceapa care se ascunde în interiorul acestui pesto dulce de ceapă oferă un impuls oricărei mese sau gustare. Folosiți-l ca umplutură pentru biscuiți, sos pentru pizza, pentru a umple sandvișuri sau puteţi unge o felie de pâine prăjită pe care puneţi avocado.

Ingrediente

4 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapa alba medie, tocata (1 cana)

1 ½ cană de frunze de busuioc proaspete

¼ cana nuci crude tocate

5 linguri de parmezan mărunțit

1 lingura suc proaspăt de lămâie

½ linguriță sare de mare fină, sau după gust

Instrucţiuni de preparare

Se încălzește 1 lingură de ulei de măsline într-o tigaie medie la foc mediu-mare. Adăugați ceapa și gătiți timp de 5 până la 7 minute, până când se rumenește ușor și se înmoaie. Se dă deoparte la răcit.



Adaugă busuiocul şi ceapa răcită într-un robot de bucătărie. Pulsați de 4 până la 5 ori până se toacă mărunt. Adăugați nucile, brânza, sucul de lămâie, restul de 3 linguri de ulei de măsline și sare. Se face piure 30 până la 45 de secunde, până când toate ingredientele sunt combinate, iar nucile și brânza fac pesto-ul aproape cremos la aspect. Adăugați mai multă sare dacă doriți. Se serveşte imediat sau se dă la frigider până la 2 zile.







Inele de ceapă

Ingrediente

3 cepe mari, curățate și tăiate

1 cană de făină

1 linguriţă de boia

3/4 linguriţă de sare

1/4 linguriţă cu piper

1 cană bere fără alcool sau obișnuită

Ulei vegetal

Instrucţiuni de pregătire

Tăiați ceapa în felii subţiri; desprindeți în inele. Păstrați bucățile rupte sau terminate la frigider pentru alte utilizări. Asezonaţi cu făină, boia de ardei, sare și piper într-un castron mare. Se adaugă berea, bătând cu telul până când spuma dispare.



Gătită la cuptor: daţi rondele de ceapă prin aluat. Transferați pe farfurie, lăsând să scurgă excesul pe măsură ce transferați. Se încălzește aproximativ 1 lingură de ulei într-o tigaie mare, la foc mediu spre mare. Puneți aproximativ jumătate din rondele de ceapă într-un singur strat într-o tigaie încălzită, gătiți până se rumenesc, întorcându-le o singură dată, aproximativ un minut, un minut şi jumătate pe fiecare parte. Repetați cu ceapa rămasă. Transferați în tăvi de copt puțin adânci, aranjați într-un singur strat. Coaceți la 220 grade celsius timp de 6 minute sau până devine crocant.

Vor ieşi 6 porţii.

Prăjită: Se încălzesc cel puțin 4 cm ulei în tigaie timp de 5 până la 10 minute. Puneți rondele de ceapă acoperite cu aluat în uleiul încins. Prăjiți 2 până la 4 minute sau până devine crocant. Scurgeți pe prosoape de hârtie înainte de servire. Vor ieşi 6 porţii.



Un alt mod de preparare: se adaugă câte 2 linguriţe de cimbru uscat, pudră de chili şi chimen măcinat în aluat. După coacere sau prăjire, adăugaţi pe inelele crocante pudră suplimentară de chili, chimen măcinat sau amestecuri de condimente, după preferinţe.

Poftă bună!

