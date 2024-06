Brîndușa Gheorghiu are 30 de ani în domeniul chinologic, este tehnician veterinar, doctor în medicină veterinară, instructor de dresaj și arbitru chinolog.

”Este o pasiune responsabilă, ca să mergem cu motto-ul în care au m-am regăsit totalmente, motto-ul Asociației Chinologice Române, singurul partener al statului român din punct de vedere chinologic. Da, este dragoste și pasiune responsabilă, pentru că trebuie să cunoaștem o limită, cea a bunului simț, limita impusă de legea statului român și regulamentele Asociației Chinologice Române. Care toate împreună înseamnă, de fapt, bunăstarea câinilor și fericirea noastră, a stăpânilor”, a spus invitata în platoul emisiunii SC Anima.

Brîndușa Gheorghiu: Asociația Chinologică Română amai are puțin și împlinește 100 de ani

Potrivit datelor statistice, în România sunt 4.100.000 de câini, ceea ce înseamnă că multe milioane de oameni ar trebui să cunoască Asociația Chinologică Română și să interacționeze cu ea sub diferite forme.

”Asociația Chinologică Română are o vechime destul de mare. Mai are puțin și împlinește 100 de ani. A existat sub diferite forme, din nefericire și-a întrerupt activitatea de mai multe ori din motive lesne de înțeles, comunismul și așa mai departe. Ideea este că pe site-ul Asociației Chinologice Române toți cei care doresc să vadă ce înseamnă trecutul noi existăm în prezent și vom trăi în viitor, găsesc toate informațiile necesare.

Pe scurt, Asociația este singura care este recunoscută de statul român și de Federația Chinologică Internațională. Iar eu, personal, din 1997 sunt angajata Asociației Chinologice din acest teritoriu al Bucureștiului, dar și al zonelor limitrofe, actualmente Asociația Chinologică Metropolitană”, a explicat Brîndușa Gheorghiu.

Legile care protejează câinii

Ea a precizat că mai sunt și cluburi de rasă sau cluburi de lucru dedicate anumitor grupuri de rase, iar asta pentru că, la nivel internațional, există aproape 380 de rase de câini, împărțite în 10 grupe. În același timp, Brîndușa Gheorghiu a precizat că în România există legi care protejază câinii, dar care, din păcate nu sunt aplicate.

”Haideți împreună să aplicăm legile statului român, așa cum sunt ele, cu problemele pe care le au. Ele pot fi modificate, dar le avem. Haideți să le punem în aplicare”, a îndemnat Brîndușa Gheorghiu.

În ceea ce privește Asociația Chinologică Metropolitană, aceasta a spus: ”la noi toată lumea primește gratuit sfaturi și avem posibilitatea, grație cunoștințelor pe care le-am dobândit, putem răspunde tuturor întrebărilor celor care vor cu adevărat să vină alături de noi și să investească, psihic, fizic, emoțional, material, în câinele său și în rasa din care face parte”, a adăugat medicul veterinar.

Află și alte detalii interesante urmărind întreaga emisiune:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News