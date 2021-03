Lazăr Comănescu, CCIR: Se impune o actualizare a legislației privind achizițiile publice

Lazăr Comănescu, consilierul pe probleme externe al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, a participat, miercuri, 24 martie, la webinarul „Achizițiile publice în România: „Cadrul operațional, practica și oportunitățile de investiții”, organizat, in colaborare, de către Ambasada României in Franţa, MEDEF(Mouvement des entrprises francaises) si Asociaţia experţilor in achiziţii publice – Bucureşti.