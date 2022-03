Laptele de cartofi, cea mai recentă noutate pe piață

Dacă în urmă cu un an, ne-ar fi zis cineva că vom bea lapte de cartofi, cu siguranță am fi râs. Cu toate acestea, laptele de cartofi este deja o realitate. Deocamdată se vorbește mai mult despre asta în Marea Britanie, dar tendința a rezonat deja în toată Europa.

Potrivit publicației The Guardian, lanțul britanic de supermarketuri Waitrose din Marea britanie deja a introdus la raft lapte de cartofi pe care îl importă de la start-up-ul suedez Dug, care în urmă cu câteva luni și-a făcut debutul cu acest tip de produse.

Astăzi, experții nu au nicio îndoială: laptele de cartofi are toate acreditările pentru a concura cu laptele vegetal, atât de mult încât Waitrose a prezis că în curând consumatorii îl vor adăuga la coșul lor de cumpărături sau îl vor cere în cafenele, așa că este deja tendința anului 2022.

Cea mai durabilă alternativă

Chiar aveam nevoie de lapte de cartofi? Potrivit experților, este o alternativă vegetală care se potrivește bine tuturor utilizărilor, la fel ca și alte băuturi vegetale existente deja pe piață pe bază de ovăz, orez, soia și migdale, dar cu avantajul unei durabilitati mai mari: cartofii necesită, de fapt, jumătate din pământul avea nevoie pentru a crește aceeași cantitate de ovăz, de 56 de ori mai puțină apă decât cultivarea migdalelor și, spre deosebire de soia, nu au o reputație proastă legată de defrișările ilegale.

Pentru Veg of Lund, laptele de cartofi, în comparație cu alte băuturi pe bază de plante, este, de asemenea, potrivit pentru o gamă mai largă de oameni, deoarece izolează 14 alergeni alimentari comuni.

Gustul laptelui de cartofi

Dar ce gust are laptele de cartofi? Ei bine, desigur de cartofi. Dar cei care l-au încercat deja par să fi recunoscut un miros asemănător cu piureul de cartofi, alții un miros mai mult de cartofi cruzi. „Fără zahăr”, laptele de cartofi ar avea o aromă ușor sărată și o aromă de cartofi cruzi. Pentru alții seamănă cu o băutură de fasole.

În ceea ce privește nutriția, comparând-o cu tabelul compoziției nutriționale a laptelui de susan negru, pe un conținut de proteine ​​între 1-1,5 g/100 ml, conținutul de grăsimi este exact același. În plus, laptele de cartofi are cel mai mare conținut de sodiu, iar laptele de susan negru are cel mai mare conținut de calciu.

Pe scurt, pentru vegani există o nouă alternativă la laptele de vacă, dar mulți cred că va atrage și publicul larg. Și dacă este adevărat, așa cum prezice think tank-ul independent RethinkX, că industria lactatelor se va prăbuși până în 2030, industria alimentară are suficient timp pentru a dezvolta produse alternative.

