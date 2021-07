Klaus Iohannis, despre noi RESTRICȚII, în contextul amenințării variantei DELTA: Sincer...

Întrebat dacă și-n România ar trebui să ne gândim mai mult la măsuri restrictive decât la relaxare, președintele Klaus Iohannis a răspuns: ”Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an și jumătate de pandemie și am repetat acest lucru de multe ori și o s-o repet și acum: ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare. La noi, vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocrație, deci recomand, în continuare, fiecărui român să se vaccineze dacă nu dorește să ajungă la spital, atât de simplu este.”

Varianta Delta, de două ori mai infecțioasă

Varianta Delta a început deja să aibă efecte grave în SUA și în Europa. ”Ar trebui să ne gândim la varianta Delta ca la versiunea 2020 a Covid-19 dar pe steroizi”, a declarat miercuri pentru CNN, Andy Slavitt, fost consilier senior al echipei de răspuns la Covid a lui Joe Biden. ”Este de două ori mai infecțioasă această variantă. Din fericire, spre deosebire de 2020, avem de fapt un instrument care oprește varianta Delta: se numește vaccin” a continuat el. ”Pentru persoanele complet vaccinate, varianta Delta ”prezintă foarte puține amenințări și șanse mici că vă veți îmbolnăvi”, a mai spus Slavitt.

Varianta Delta este deja tulpina dominantă a COVID-19 în Statele Unite, conform unei modelări de date efectuată de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), transmite Reuters.

Potrivit estimărilor CDC, varianta Delta a devenit dominantă în ţară pe parcursul a două săptămâni încheiate pe 3 iulie, 51,7% din cazuri fiind legate de această variantă care a fost identificată pentru prima oară în India. Numărul cazurilor legate de varianta Alpha, care a fost identificată pentru prima dată în Marea Britanie și care a fost dominantă în Statele Unite până acum, a scăzut la 28,7%. Datele, care arată o dată la două săptămâni estimările celor mai frecvente linii SARS-CoV-2 care circulă în Statele Unite, se bazează pe secvențe colectate prin supravegherea genomică națională a CDC începând cu 20 decembrie 2020.