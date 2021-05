Joe Biden, ultimatum pentru americani: Vaccinează-te sau poartă mască

"Oameni buni, dacă sunteţi vaccinaţi cu ambele doze, nu mai e nevoie să purtaţi mască. Dacă nu v-aţi vaccinat încă, programaţi-vă la vaccin. Până atunci, purtaţi mască!", a scris Joe Biden pe Twitter.

Folks, if you’re fully vaccinated — you no longer need to wear a mask.



If you’re not vaccinated yet — go to https://t.co/4MYpWqXVVo to find a shot, and mask up until you’re fully vaccinated. pic.twitter.com/qcyG2WyCG2