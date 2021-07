Jianu, probleme cu PNRR. A observat niște lipsuri mari la un capitol deosebit de important

Florin Jianu a atras atenţia asupra faptului că PNRR-ul României are lipsuri mari la un capitol deosebit de important.

Florin Jianu - Președinte al Consiliului Național al IMM-urilor din România, fost ministru pentru IMM-uri și Mediu de Afaceri, precum și vicepreședinte al SMEunited, cea mai mare asociație din Europa care reprezintă mediul de afaceri și IMM-urile a tras un semnal de alarmă asupra modului în care autorităţile române au întocmit PNRR-ul.

Jianu a făcut referire la programele pe care le-a susţinut în perioada în care a ocupat funcţia ministerială, subliniind faptul că ţintele de atunci au fost atinse iar acum ar fi nevoie de o strategie actualizată în privinţa IMM-urilor:

"Legat de numărul de IMM-uri... am avut un obiectiv şi l-aş transmite şi colegilor mai tineri care vin în diverse funcţii publice: în primul rând trebuie să vadă dincolo de imediatul acestor funcţii şi care înseamnă nişte acţiuni pompieristice în a stinge tot felul de ‚incendii’ care se aprind în fiecare zi. Trebuie să priveşti şi dincolo de această perspectivă imediată. (...) Cred că primul lucru pe care trebuie să-l stabileşti e ţinta, unde vrem să ajungem ca ţară, ce ne propunem. În mediul economic am pus o ţintă. De aceea am spus: 670.000 de IMM-uri şi 3,2 milioane de angajaţi. Suntem la peste 3,5-3,6 milioane de angajaţi, iar în ceea ce înseamnă cifrele pe IMM-uri de asemenea stăm bine. Avem undeva, dacă e să le adunăm pe toate, avem aproape 1,2 milioane de lucrători. Asta înseamnă şi PFA-uri, şi întreprinderi individuale, dar şi SRL-uri. Sunt praguri care au fost stabilite în 2014 pentru anul 2020.

Mi se pare trist să ne uităm că în PNRR-ul României ne raportăm tot la strategia IMM-uri 2020. Nu mai are legătură, noi trebuie să facem o nouă strategie, să ne raportăm la un nou orizont, să ne uităm la viitoarea perioadă programatică a fondurilor, pentru că ele vor veni pe baza unor strategii de ţară. Ori în momentul de faţă eu nu aud nimic nici de strategia pe competitivitate, nici de o strategie nouă pentru IMM-uri. Eu m-aş uita şi aş face şi o strategie pentru startup-uri", a declarat Florin Jianu la emisiunea "Din culisele Europei", realizată de Claudia Ţapardel la DC News TV.

