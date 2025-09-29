IRI Travel, la bilanțul sezonului estival 2025. Oferte Early Booking pentru 2026

Pentru a marca a marcat Ziua Mondială a Turismului (27 septembrie), IRI Travel a venit cu ofertele Early Booking (rezervări timpurii) pentru vara anului 2026, cu reduceri de până la 40% la pachetele turistice atât în România, cât şi în destinaţii internaţionale. Campania este disponibilă pentru pragul maxim de reduceri până la 30 noiembrie sau 31 decembrie 2025, oferindu-le turiștilor șansa de a -și asigura vacanțele la cele mai bune tarife.

În sezonul estival 2025, IRI Travel a înregistrat o creștere de 30 la sută a vânzărilor și de 32 la sută a numărului de turiști, comparativ cu 2024. Pentru litoralul bulgăresc, cele mai importante parteneriate sunt cu stațiunea Albvena și cu lanțurile HVD Hotels și Grifid Hotels. De asemenea Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club a reprezentat cel mai bine vândut complex hotelier din Nisupurile de Aur, care asigură chiar din perioada rezervărilor early bookenk un grad de ocupare de 90 la sută, datorită raportului calitate-preț. De exemplu șn ultimul week-end al lunii septembrie, toate cele 240 de camere ale hotelului erau ocupate de turiști români cu copii. Este o tradiție pe litoralul bulgăresc ca sezonul estival să se închidă la începutul lunii octombrie, în condițiile în care în România acesta se închide la începutul lunii septembrie.

Totuși, cum reușesc bulgarii să-i atragă pe români, nu mai este un secret. Cel mai mic preț la servicii foarte bune, unde aici există circa 300 de hoteluri la all inclusiv în comparație cu România unde doar 55 de hoteluri sunt înscrise la all. Ce este de remarcat că all inclusive înseamnă și distracție cu animatori pentru copii, acces la SPA, piscine interioare și exterioare, la locuri de joacă pentru copii, gratuități pentru copii sau paturi suplimentare în camere. De asemenea, o parte a personalului vorbește și limba română.

De remarcat este faptul că IRI, de ani buni, în perioada sezonului are un manager pentru România, Angelica Chirică, care se ocupă de toate problemele românilor î, perioada sejurului.

Potrivit lui Lucia Bâdîrcea, se observă în tendința românilor de a-și fragmenta concediul de odihnă două sau trei părți, în diferite locații, atân în țară, cât și în străinătate.

„Vedem un comportament nou al turiştilor români: rezervările se fac mai repede şi pentru sejururi mai lungi în cazul rezervărilor early booking, datorită reducerilor consistente. Destinaţiile tradiţionale - litoralul românesc, Grecia, Turcia, Bulgaria - rămân în top, dar observăm un interes în creştere şi pentru Spania, Egipt, Italia şi chiar Croaţia. De asemenea, constatăm o creştere a interesului turiştilor pentru vacanţele exotice. Early booking-ul nu mai este doar o opţiune, ci o tendinţă dominantă, pentru că oamenii îşi doresc predictibilitate şi tarife avantajoase”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, în cadrul conferinţei de presă desfăşurată la Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din Nisipurile de Aur.

Destinațiile exotice, printre preferințele românilor

Referitor la destinaţiile exotice, în sezonul 2025-2026, IRI Travel înregistrează o creştere de 35% a cererii pentru destinaţiile care oferă pachete atractive către unele dintre cele mai dorite locuri de vacanţă: Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali şi Republica Dominicană.

-Thailanda (Phuket, de la 165 euro/persoană)

-Maldive (Maafushi, de la 262 euro, resort 5 stele de lux, de la 1798 eoro/persoană)

-Mauritius (Flic en Flac de la 329 euro)

-Bali (Sanur de la 139 euro)

-Republica Dominicană (Punta Cana de la 424 euro)

În plus, agenţia asigură pachete complete, inclusiv servicii de transport, zboruri şi transferuri la destinaţie.

Oferte pentru sezonul 2026

Turiştii pot rezerva deja sejururi de 6 nopţi pentru vara 2026 la următoarele preţuri:

> Bulgaria - de la 215 euro/persoană

> România - de la 680 lei/persoană

> Grecia - de la 229 euro/persoană

> Turcia - de la 299 euro/persoană

> Spania - de la 315 euro/persoană

Discounturile variază între 25% şi 40%, valabile până la final de noiembrie / decembrie 2025.

Pentru această toamnă și iarnă staţiunile montane şi balneare din România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) care atrag tot mai mulţi turişti, fiind preferate pentru escapade de weekend şi pachete wellness. De asemenea, Egipt a devenit „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde şi ofertelor all inclusive. City break-urile europene, au crescut cu aproximativ 20 la sută în oraşe ca Roma, Barcelona, Paris şi Viena.

Vacanţele de ski rămân, de asemenea, căutate, cu destinaţii preferate în Bulgaria (Bansko, Pamporovo), Austria şi Italia, dar şi în România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Azuga).

„Pentru IRI Travel, turismul nu este doar o industrie, ci o misiune - aceea de a aduce oamenii mai aproape de experienţe autentice, de a contribui la dezvoltarea economică şi de a proteja patrimoniul natural şi cultural. Prin campania Early Booking 2026, invităm turiştii să descopere lumea cu încredere şi responsabilitate”, a mai ținut să precizeze Lucian Bădîrcea.