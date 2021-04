Ioana Stăncel, expert în politici de sănătate publică: Vlad Voiculescu NU poate fi impus întregii țări

Expertul în politici de sănătate publică, Ioan Stăncel, a fost invitată la Realitatea Plus și a vorbit despre Vlad Voiculescu:

„Corect ar fi să ne uităm la strategia guvernamentală. Din aceasta transpar anumite lucruri de deschidere spre zona privată, ceea ce nu este rău. Avem nevoie de competiție și aceasta se desfășoară când sunt mai mulți actori pe piață. Ceea ce văd acum este că avem un ministru care nu face față postului, care nu are expertiză pentru a face față postului, care aduce prejudicii persoanelor.

Eu vorbesc în general, am fost foarte supărată de felul în care a crezut că mințind pe noi, cei din domeniul sanitar, ne poate păcăli, ne-a insultat inteligența. De atunci, am considerat că buna credință nu mai poate fi prezumată. Atunci când a fost episodul cu purtam mască, nu purtam mască, beam apă dar nu aveam din ce, eram singur, dar în toate filmulețele eram cu cineva. Am văzut și duminică faptul că dânsul poate fără mască, poate orice. Tocmai de aceea, pentru că dânsul poate orice, dar în medicină și sănătate nu poate, ar fi foarte bine, ca să nu mai aducă prejudicii și mai mari vieții și calității vieții persoanelor din România, care sunt cetățeni cu drepturi constituționale de a avea asigurată sănătatea la cel mai înalt nivel și, în același timp, de a nu mai aduce prejudicii organizațiilor politice care îl susțin și susținătorilor care poate nu au toate datele, ar fi foarte bine să se retragă acolo unde dânsul poate să performeze“, e de părere Ioana Stăncel.

Dânsul a fost ales să fie consilier general

„Dacă a fost ales de cetățenii din București pentru a fi membru în Consiliul General al Primăriei Capitalei, asta nu înseamnă că poate fi impus întregii țări și că are această legitimitate. Discutam de domnul doctor Wiener, dânsul are legitimitatea de a fi ales în organul suprem legislativ al statului de o majoritate din comunitatea de unde vine și are și profilul profesional și echilibrul comportamental încât să poată duce această navă mai departe și din partea organizației care, conform algoritmului politic, deține acest mandat.

Pe termen lung, va scădea încredere pacienților în sistemul medical, să scadă încrederea profesioniștilor din România de a mai profesa în țară și de a deveni mai buni într-un sistem care nu le va recunoaște performanța și, pe termen lung, vom suferi toți. E momentul să ne oprim din amatorism și să vedem ce trebuie să facem în primele 24 de ore, 30 de zile, 90 de zile, așa cum s-au făcut planurile, nu putem să mai experimentăm, este viața oamenilor în joc. Nu suntem magicieni, dar sănătatea publică nu are nicio disciplină de magie pe care noi să o fi studiat“, a precizat expertul în politici de sănătate publică.

