Incredibil în cât timp se reface ficatul unui donator care salvează o viață - Dr. Romanescu, SANADOR - VIDEO

Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, a precizat că ficatul unui donator se reface complet în aproximativ 6 luni de zile. Totuși, după doar 10 zile organul "crește suficient de mult".

"Ficatul după primele zece zile crește suficient de mult. Creșterea nu este neapărat același lucru cu regenerarea și funcția lui, dar o funcție completă și o regenerare definitivă se întâmplă cam în 6 luni după operație. În cazul receptorului poate fi vorba despre o perioadă un pic mai mare, spre un an de zile.

Sunt trei etape. Fiecare dintre acestea reprezentând în sine o intervenție chirurgicală. Recoltarea este foarte dificilă și trebuie pusă foarte bine la punct în preoperator, atunci când se studiază volumetria, cât ficat drept, cât ficat stâng, cât este volumul total, ce greutate are donatorul, apoi ce variante de anatomie, de vase de sânge și de căi biliare are donatorul, astfel încât să știm ce recoltăm, lobul drept sau lobul stâng și, de asemenea, să fie îndeajuns de mare ca să-i fie suficient receptorului, dar să nu rămână prea puțin ficat la donator. E o operație foarte dificilă pentru că întotdeauna se are în vedere siguranța donatorului. În ultimul timp preferăm să o facem laparoscopic și probabil aceasta este tendința, de a se face minimal invaziv.

Cât durează un transplant de ficat

Urmează o altă etapă intermediară în care grefa este extrasă de la donator, se pregătesc verticulii vasculari pentru a fi reimplantată și apoi vorbim de cele două etape de la receptor, de la primitor. Este vorba despre rezecția ficatului bolnav, care de multe ori este una foarte dificilă. (...) Și, bineînțeles - implantarea grefei care iarăși este o operație minuțioasă", a explicat dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

Întrebat de către jurnalistul Val Vâlcu cât durează fiecare intervenție, acesta a precizat: "Minimal invaziv recoltarea poate durează un pic mai mult, dar spuneam că sunt avantaje. Per total acest transplant durează în jur de 12 ore".

