În plină tranziţie spre energia verde, consumul de cărbune se apropie de maximul istoric. Cu cât creşte consumul în UE

Consumul global de cărbune este posibil să se apropie în acest an de recordul absolut de opt miliarde de tone stabilit în anul 2013, pe măsură ce economiile europene vor căuta să facă economii la gazele naturale, a estimat joi Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), informează Bloomberg.



"În pofida încetinirii economiei mondiale şi a carantinelor din China, creşterea explozivă a preţului gazelor naturale, după invazia rusă din Ucraina, impulsionează utilizarea de cărbune la nivel mondial în acest an", a apreciat IEA într-un raport publicat joi.



Pe baza tendinţelor economice actuale, consumul mondial de cărbune ar putea creşte cu 0,7%, până la opt miliarde de tone în acest an, plecând de la ipoteza că economia chineză îşi va reveni, conform estimărilor, în a doua jumătate a anului, a precizat IEA. China este responsabilă pentru mai mult de jumătate din cererea globală de cărbune. Deşi cererea de cărbune a Chinei a scăzut cu 3% în prima jumătate a anului, situaţia ar urma să se inverseze în a doua jumătate, scrie Agerpres.

Şi în UE creşte consumul de cărbune





În cazul Uniunii Europene, IEA se aşteaptă la o creştere a consumului de cărbune cu 7% în acest an, având în vedere că statele membre au puţine surse de aprovizionare cu gaze. Agenţia Internaţională a Energiei mizează pe faptul că cererea mare de cărbune va continua şi în a doua jumătate a anului, având în vedere că mai multe state UE au prelungit durata de funcţionare a termocentralelor pe cărbune sau au redeschis unele termocentrale pentru a asigura aprovizionarea cu electricitate.



De altfel, sectorul producţiei de electricitate va fi cel mai mare contributor la creşterea consumului de cărbune al Uniunii Europene în acest an, IEA estimând că cerere de cărbune pentru producţia de electricitate va creşte cu 16% în 2022.



Consumul total de cărbune în Europa a crescut cu 14% anul trecut, în condiţiile în care economiile şi-au revenit din restricţiile introduse în timpul pandemiei, restricţii care au dus la diminuare cererii de electricitate.



Tot acest consum ridicat vine într-un moment în care preţurile la cărbune au atins valori record, iar preconizatul embargou ce ar urma să fie introdus de UE pentru importurile de cărbune din Rusia va pune noi presiuni pe partea de aprovizionare.



Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.

Ciucă: Minereul de cupru de la Roşia Poieni trebuie prelucrat în ţară, pentru o valoare adăugată mai mare

"Am fost astăzi (joi - n.r.), împreună cu autorităţile locale din judeţul Alba, în vizită la Cupru Min. Am dorit să încep vizita de lucru cu această întreprindere pentru că, din analizele pe care le-am efectuat la nivelul Guvernului, a reieşit că avem nevoie să acordăm atenţia cuvenită exploatării resurselor minerale, ceea ce facem şi acum, de altfel (...) Am vrut să vedem la faţa locului, împreună cu ceilalţi membri ai Guvernului, ce avem de făcut astfel încât resursele respective să poată fi prelucrate în ţară şi să putem să beneficiem de valoare adăugată mai mare", a declarat Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres. CITEŞTE AICI MAI MULTE

