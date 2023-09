Ștefan Pălărie, senator USR, a fost invitat la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre impozitarea multinaționalelor.

„Guvernul a ajuns să impoziteze până și pierderea. Ei au venit și au spus că dacă ești o companie cu cifră de afaceri foarte mare, e absolut inadmisibil să mergi câțiva ani pe pierdere. Am stat de vorbă cu reprezentanții acestor idei năstrușnice - nu că aș face un elogiu companiilor multinaționale, dar sunt parte a oricărei țări, inclusiv SUA - și am spus în felul următor: Domn'le, când tu ai operațiuni pe 10-15 țări, și nu vorbesc de monopoluri, ci de orice domeniu de activitate liber, de la bunuri de larg consum până la alimentare, faci profit în anumite piețe, dar în alte piețe, foarte competitive, îți permiți și poate ai și o strategie ca 2-3 ani să mergi chiar pe pierdere, pentru că per ansamblu, la găleata mare, în continuare ești productiv și stai bine față de așteptările acționarilor“, a precizat senatorul USR.

Ce riscuri își asumă Guvernul

„Ideea astă năstrușnică potrivit căreia tu, dacă de exemplu există o mare companie producătoare de mașini la Mioveni sau Craiova și ai o cifră de afaceri uriașă, dar mergi pe pierdere, poți să sancționezi marele producător de mașini, că dacă are cifra de afaceri foarte mare, nu te interesează pierderea sau profitul, ci dacă dă impozit chiar dacă a fost pierdere.

Atrag atenția asupra a două lucruri. Nicio altă țară nu practică așa ceva, e o invenție pur românească, neaoșă, pe care nu am mai auzit-o la alții. În al doilea rând, compania aia multinațională, în momentul în care începe să-și dea seama că pe tabloul de bord al acțiunilor pe care le are în România mai apare și această legislație năstrușnică cu impozitarea pierderii, pierderea în sine devine de două ori mai scumpă și compania pleacă“, a mai spus senatorul USR.

