Ilona Brezoianu: Dacă Ristei nu putea, mă retrăgeam din concurs

Hit-ul interpretat de cei doi în cea mai nouă ediție, You are the one that I want, din faimosul musical Grease, a creat dificultăți în echipă.

Repetițiile Te cunosc de undeva! și antrenamentele intense de canto de până acum au fortaț-o pe Ilona Brezoianu să ia o pauză vocală înaintea semifinalei. Antrenoarea Crina Mardare nu a ezitat să sară în ajutorul echipei, pentru ca piesa pe care o vor interpreta în cea mai nouă ediție să iasă bine. „Sunt într-o pauză vocală, dar nu pot să mă abțin să nu vorbesc. Am primit bomboane de gât de la doamna Crina”, a declarat Ilona Brezoianu răgușită. Pauza vocală a colegei a fost ocazia perfectă pentru ca Florin Ristei să își arate calitățile vocale excepționale, reușind astfel să urce până la cea mai înaltă notă. „Dacă Ristei nu putea, mă retrăgeam din concurs!”, a spus Ilona Brezoianu, amuzată.

Cum se vor descurca cei doi cu provocarea primită de la năstrușnica ruletă și dacă vor putea să intre cu adevărat în pielea personajelor, telespectatorii Te cunosc de undeva! vor putea afla urmărind semifinala sezonului 17, difuzată sâmbăta aceasta de la ora 20:00 pe Antena 1.

Reguli noi în semifinala „Te cunosc de undeva!”

Semifinala sezonului 17, care va fi difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 20:00 pe Antena 1, va debuta cu un duel între echipele Alexia & Dima și Emi & Cuza, care au fiecare câte două gale câștigate. Cele două cupluri de concurenți şi-au ales cele mai bune momente din galele de până acum, iar câștigătorul duelului va intra direct în marea finală. Confruntarea va fi jurizată exclusiv de către juriul emisiunii.

Clasamentul general de puncte este esențial pentru cuplurile participante, deoarece în lupta către un loc în marea finală, se pleacă cu punctele deja adunate pe parcursul celor opt ediții, la care se vor adăuga punctele adunate în semifinală. Toate echipele au șanse pentru marea finală deoarece pentru prima oară și publicul își va vota echipa favorită. Votul publicului ar putea să fie cel care să răstoarne clasamentul.

La finalul ediției, primele trei cupluri care au acumulat cele mai multe puncte, alături de echipa care va câștiga duelul, vor intra în marea finală și în cursa pentru premiul cel mare de 15.000€, care va fi donat în scop caritabil. În această ediție și din partea ruletei concurenții au avut parte de o surpriză. Năstrușnica ruleta a ales pentru fiecare concurent o melodie, dintre propunerile venite chiar din partea lor.

