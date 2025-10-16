€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 11:59 16 Oct 2025

Grindeanu, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam: România are nevoie de o Europă a investițiilor
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanuINQUAM_Photos_Virgil_Simonescu Inquam Photos / Virgil Simonescu
 

Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.

Președintele Sorin Grindeanu va susține o intervenție în cadrul panelului „Social Europe, Strong Europe”, unde va sublinia importanța unei Europe sociale puternice, a investițiilor publice și a unui buget european ambițios.

În discursul său, va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.

„Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”, subliniază președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în pregătirea intervenției sale.

Întâlniri și discuții bilaterale

Pe durata Congresului, Sorin Grindeanu va avea o serie de întâlniri bilaterale, între care:

  • Stefan Löfven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES) – despre viitorul stângii europene și obiectivele Congresului PSD;
  • Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European – despre noul Cadru Financiar Multianual și rolul PSD în familia social-democrată europeană;
  • Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE – despre cooperarea PSD–PSOE și coordonarea politică la nivel european;
  • António Costa, președintele Consiliului European – despre prioritățile bugetului UE, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina;

Din delegația PSD fac parte: Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Florin Manole.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România nu e singura care are probleme cu urșii. Țara care a înregistrat un număr neobișnuit de victime anul acesta
Publicat acum 7 minute
Grindeanu, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam: România are nevoie de o Europă a investițiilor
Publicat acum 32 minute
Ce legătură există între ouă și gem. Rețeta lui Vosganian și Nica de la ANAF
Publicat acum 45 minute
Andrei Roșu a fost la „mobilizare”. Obiectul care lipsește: Cred că toți îl avem acasă. Puteam să venim noi cu el
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Localnicii din Sântimbru au patrulat străzile pe timpul nopții după ce un urs a fost filmat în comună
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close