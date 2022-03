Murad cere un gest UMAN de la statul român pentru refugiați. ”Nu sunt TURIȘTI care pleacă în vacanță”

Întrebat despre cursa aeriană pe care o organizează pentru refugiați, subiect pe care l-a menționat anterior în emisiune, omul de afaceri Mohammad Murad a precizat, în emisiunea ”De ce NU în România?” de la DCNews, că încearcă organizarea unei curse aeriene București - Beirut, pentru repartrierea refugiaților din Ucraina, pe care acum îi găzduiește. Tot ce cere Mohammad Murad este un cost mai mic, având în vedere că este un gest de umanitate, pe care și-l asumă. Nu face niciun calcul, cere un mic ajutor din partea statului român, care are și el această responsabilitate. ”Am adresa chiar aici, am solicitat un avion cu 116 locuri, în seara asta, dacă se poate, tocmai ca să putem să mai eliberăm din locuri, pentru că interesul nostru este să primim cât mai mulți, nu avem atât de multe locuri. Solicitarea mea este ca dl. Grindeanu să facă un gest. Nu sunt turiști care pleacă în vacanță” a spus Mohammad Murad. ”Ei vorbesc despre cât de sufletiști sunt. Băi, dar, concret, nimic?” a întrebat Murad, cu disperare. ”Asta mă deranjează!” a subliniat el.

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a indicat să vorbească și cu Ministerul Apărării, care au aeronave Hercules, Spartan, ce au piloți excepțional pregătiți. Mohammad Murad a punctat că îi va trimite pe refugiații din Ucraina acasă, indiferent de cost, dar ar fi fost bucuros de o colaborare din partea statului român, pentru a ajuta cât mai mulți oameni ce fug din calea războiului.

Solicitarea pentru statul român

În acest moment al discuției, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a intervenit telefonic, la apelul DCNews. ”Dl. Murad are următoarea solicitare: are peste 1000 de refugiați ucraineni și străini, cazați pe gratis, în hotelurile și locațiile sale, gratuit. Are o mare rugăminte la dvs., public, a solicitat TAROM o cursă de 116 persoane pentru repatriere București-Beirut și are următoarea dorință: Nu gratis, că-și dă seama că nu se poate, dar, în orice caz, un cost mai mic, pentru refugiații pe care-i transportă gratis, dânsul plătind tot. Ca investitor privat, dorește să facă asta pentru România. Este posibil? Dânsul dorește să elibereze locurile pentru alți refugiați” a punctat Bogdan Chirieac.

Reacția lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a dat asigurări că a înțeles situația pe care o va transmite, la rândul său, celor responsabili în acest aspect. El a spus: ”Țin să-i mulțumesc pentru implicare, e un lucru admirabil pe care-l face. Pot să vă spun cadrul instituțional, cel legat de Ministerul Transporturilor, și, așa cum știți, se asigură transport gratuit pe calea ferată, în acest moment, de la graniță la București sau Iași. Dacă vorbim despre cetățeni de altă naționalitate decât cea ucraineană, în general, statele s-au organizat. India a organizat un flux continuu de pe Otopeni spre India, ei având în jur de 20.000 de cetățeni pe teritoriul Ungariei”.

