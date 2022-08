Ultimele studii au arătat că fumatul activ pe o perioadă mai mare de zece ani crește cu până la 80% riscul de a contacta următoarele boli cu potențial fatal: cardiopatia ischemică, infarctul miocardic, infarctul cerebral și renal, arteriopatia obliteranta a membrelor, hipertensiunea arterială, bronșită cronică, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), cancer bronhopulmonar, laringian, al cavității bucale, al vezicii urinare, pancreatic, gastric şi rectal. Un studiu realizat în anii `80 în America pe aproape 150.000 de persoane a arătat că nefumătorii au mai puține probleme cardiovasculare decât fumătorii. Concluzia lor a fost că între fumat, boli cardiovasculare și moarte există o corelație puternică. În plus, studiul lor a arătat că aproximativ 66% dintre bărbați și 50% dintre femei, din cei care fumau peste 20 de țigări pe zi, fie au decedat, fie au dezvoltat boli cardiovasculare severe, suferind de infarct sau AVC.

Grila care-ți arată riscul de a dezvolta o boală cardiovasculară

Dr. Cătălina Trifan, SANADOR, a vorbit, în interviul acordat DCNews și DCMedical, despre o grilă prin care se poate estima dacă un pacient este expus unui risc cardiovascular sau nu, în următorii 10 ani.

"Există o grilă-scor pe baza căreia se poate face o estimare cu privire la un eveniment cardiovascular care se poate întâmpla în următorii 10 ani. Important este ca, în momentul în care calculăm această grilă-scor, să ştim că persoana testată nu are o boală cardiovasculară. Dacă o are, evident, nu mai are rost să facem această estimare. Se consideră că există risc cardiovascular foarte crescut dacă la această grilă scorul este de peste 5%. Şi atunci se consideră că în următorii 10 ani, pacientul va dezvolta un eveniment cardiovascular. Pe baza acestei informaţii, vom vedea că sunt factori de risc modificabili, cum ar fi fumatul sau obezitatea, şi atunci intervenim cu mijloace specifice de recomandări şi, încercând să ajustăm aceste lucruri, putem scădea această estimare.

Renunţarea la fumat aduce beneficii. ”Este important să se întâmple oricând. Departe gândirea de genul "Am fumat toată viaţa, deja nu mai are rost să mă las de fumat". Nici vorbă! Oricând se va lăsa de fumat, va avea un mare beneficiu", a explicat Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă, SANADOR.

Citește aici mai mult: EXCLUSIV Ce se întâmplă în corpul tău la 2-3 ani după ce renunți la fumat. Dr. Trifan (Sanador) arată beneficiul enorm. Iată cum calculezi riscul de cancer pulmonar în funcție de pachetele fumate pe zi

Fumatul reprezintă una dintre cele mai mari probleme de sănătate la nivel global. Potrivit cifrelor furnizate de către OMS, tutunul ucide peste 8 milioane de oameni în fiecare an. Mai mult de 7 milioane dintre aceste decese sunt rezultatul consumului direct al tutunului, în timp ce aproximativ 1.200.000 sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la fumul pasiv. Aproximativ 80% din cei 1,3 miliarde de fumători din lume provin din țări cu venituri mici și medii. În România, consumul de tutun se menține încă relativ ridicat. 28% dintre cei cu vârstă peste 15 ani sunt fumători, aproape de media europeană (26%). În rândul bărbaților, prevalența este de 38%, iar în rândul femeilor de 19%.

Interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News