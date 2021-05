Gheorghiță: Cea mai mare temere a oamenilor nu este legată de vaccin, ci de înțepătură

Cea mai mare temere a oamenilor nu este legată de ce va urma după vaccin, ci de procedura în sine, a spus medicul, duminică seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii Cătălinei Porumbel.

„În ultimele 52 de ore, peste 18.000 de persoane s-au vaccinat, circa 6 persoane pe minut, la maraton. A fost un efort fantastic al colegilor noștri. Ținta era de cel puțin 15.000 de oameni, dar deja avem 18.000, iar evenimentul se încheie luni dimineață.

(...) Au venit și oameni din Italia, Franța, pentru a se vaccina. Au fost persoane de toate vârstele”, a mai spus medicul.

„Cea mai mare temere a oamenilor, însă, nu este legată de ce va urma după vaccin, ci de procedură în sine”, a spus medicul Valeriu Gheorghiță.

„Erau multe persoane care așteptau la coadă înainte să înceapă maratonul și care așteptau să fie vaccinate de mine, și am vaccinat circa 56 de persoane în câteva ore. Am vaccinat o persoană în scaun cu rotile, de o condiție socială precară, și mă bucur că am reușit să o ajut să se vaccineze.

Cea mai mare temere a oamenilor nu este de vaccin, ci de înțepătură. Femeile au fost mult mai curajoase, însă oamenii nu trebuie să își facă griji, nu este o procedură dureroasă.

Vestea bună este că vom organiza în continuare aceste maratoane", a completat Valeriu Gheorghiță.