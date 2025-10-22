Galați: Au început probele de funcționare la cele două piste de bob din Pădurea Gârboavele

Pe ambele trasee, cu o lungime totală de 1,5 km, au fost montate și echipamentele electrice, camerele video și senzorii de siguranță, iar în prezent se desfășoară testele de funcționare, necesare pentru autorizarea și darea în folosință a instalațiilor destinate publicului.

În paralel, se realizează ultimele finisaje la cele două piste de biciclete – traseul de familie (2,6 km) și traseul competițional (4,3 km).

Foto: Facebook: Costel Fotea

Totodată, au fost finalizate zonele de relaxare, inclusiv locurile de joacă pentru copii și amfiteatrul în aer liber, iar în curând va fi finalizată și montarea panoului de cățărare.

Investiția totală, în valoare de 15 milioane de lei, va transforma Pădurea Gârboavele într-un parc de aventură modern, unde fiecare vizitator – de la cei mici la cei mari – se va putea bucura de adrenalină, natură și experiențe de neuitat, a anunțat Costel Fotea.