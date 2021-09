Europarlamentarul Ramona Strugariu: ”Olivia Steer, un pericol și o amenințare.” Cancerul ucide mii de femei din România, anual

"În fiecare an mor peste 2000 de femei în România din cauza cancerului de col uterin, iar peste 80% dintre cancerele la sân sunt descoperite foarte târziu, în stadii în care vindecarea nu mai e posibilă, ci doar o prelungire a supraviețuirii. Asta se întâmplă tocmai pentru că nu avem un ecosistem medical bazat pe prevenție, pentru că nu avem suficientă educație pentru sănătate, pentru că mai avem atât de multe de făcut aici, iar vocea fiecărui potențial multiplicator de mesaj din spațiul public ar trebui să ajute acest demers. Suntem pe locul întâi în Europa la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin - iar pentru asta există vaccin.



A venit acea vreme specială a anului în care aş vrea să îi spun Oliviei Steer că eu o consider o amenințare pentru sănătatea publică şi că mă voi gândi foarte serios ce căi există, dacă există, pentru a putea fi oprită. Şi că ce face ea este o ofensă, pur şi simplu, la adresa victimelor acestor boli cumplite, pentru care o lume întreagă caută soluții.

"Aş vrea să îi spun că o consider un pericol"





E acea perioadă specială a anului în care mai vreau să îi spun Oliviei că am trecut, la rândul meu, prin nişte spaime legate de un potențial astfel de diagnostic. Iar singurul lucru care m-a ajutat a fost faptul că am fost la medic şi am făcut investigații complete, cu tot cu mamografie şi Papanicolau şi că sunt recunoscătoare pentru că există astfel de posibilități de investigare medicală şi pentru tot progresul ştiinței. Fac astfel de investigații anual.



E, în sfârşit, acea perioadă specială a anului în care vreau să mărturisesc că, dacă până astăzi, am mai avut mici strângeri de inimă gândindu-mă să o cataloghez în vreun fel, cu fabulațiile ei alternative cu tot, astăzi aş vrea să îi spun că o consider o imbecilă. Şi un pericol. Şi să le rog pe acele femei care ajung să îi citească pagina să meargă la medic, să îşi facă analize şi controale periodice, să fie responsabile şi să îşi ocrotească viața, în pofida sfaturilor Oliviei. Vă mulțumesc pentru că faceți asta", a scris Ramona Strugariu pe Facebook.

"A venit din nou acea perioadă specială a anului, cînd iar nu îmi fac mamografie, nici test Papanicolau, nici nu port fundițe roz. #de_14_ani #nici_mie_nu_mi_e_frica", a scris Olivia Steer pe Facebook.