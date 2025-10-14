€ 5.0879
Data publicării: 12:43 14 Oct 2025

Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Autor: Anca Murgoci

Sursa foto: Agerpres
 

Se caută IT-ist!

Președintele României pare că are nevoie de un IT-ist bun. Nu de alta, dar site-ul Administrației Prezidențiale nu este actualizat, iar în era digitală, asta spune multe.

Deși Administrația Prezidențială a trecut recent prin mai multe modificări în echipa de consilieri ai președintelui României, site-ul oficial al instituției nu reflectă încă aceste schimbări.

Pe pagina dedicată consilierilor prezidențiali figurează în continuare nume care, potrivit informațiilor publice, nu mai fac parte din actuala echipă a Palatului Cotroceni.

 

Nicușor Dan a operat mai multe modificări în cadrul aparatului prezidențial, inclusiv în posturile de consilieri de stat și consilieri prezidențiali. Cu toate acestea, pagina oficială nu a fost actualizată, deși reprezintă principala sursă de informare publică privind componența echipei de la Cotroceni.

Lipsa actualizării ridică semne de întrebare privind transparența și promptitudinea comunicării instituționale, mai ales într-o perioadă în care schimbările de personal din jurul președintelui sunt frecvente și de interes public.

Președintele Nicușor Dan a semnat, la începutul lunii octombrie, decretele de numire în funcție a consilierilor prezidențiali, consilierilor de stat și consilierilor onorifici, numiți în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit unui comunicat de presă, acestea sunt:

*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Marius-Gabriel Lazurca, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Alexandru Ciurea, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Ludovic Orban, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Doinița-Diana Iancu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin Naumescu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Andreea-Mihaela Miu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ana-Maria Geană, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Nicoleta-Ramona Dinu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ștefania-Georgiana Simion, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Ștefan-Iulian Dragomirescu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Diana Punga, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Cristian Roșu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Raluca-Roxana Butnaru, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Andrei-Nicolae Popovici, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Eugen Tomac, începând cu data de 6 octombrie 2025.

