Elevii, vaccinați împotriva COVID-19 în timpul orelor. Ce țară a luat o asemenea decizie

Israelul doreşte să îşi vaccineze elevii împotriva noului coronavirus în timpul orelor de curs odată cu începerea noului an şcolar, preconizată pentru 1 septembrie, informează Agerpres, citând DPA.



Vaccinarea se va face cu acordul părinţilor, au anunţat luni autorităţile guvernamentale însărcinate cu lupta împotriva coronavirusului.

Au fost vaccinați și copii cu vârste de 5 ani





Israelul a vaccinat copii cu vârste de peste 12 ani, dar în anumite cazuri excepţionale şi copii cu vârste de cinci ani. Totuşi, excepţiile se aplică unor copii care sunt în mod deosebit expuşi în faţa riscurilor medicale - spre exemplu din cauza obezităţii extreme, bolilor cronice severe de plămâni şi a problemelor cardiace.



Această ţară, cu o populaţie de 9,4 milioane de locuitori, încearcă să încetinească rata de transmitere a noului coronavirus printr-o nouă campanie de vaccinare.

5.383 de cazuri noi în ultimele 24 de ore





Luni, Ministrul Sănătăţii a raportat 5.383 de cazuri noi. Totodată, au fost raportate 672 de persoane aflate în stare gravă - cel mai ridicat bilanţ din martie 2021 - şi 16 decese.



Până în prezent, aproape 59% din populaţia Israelului a fost vaccinată cu ambele doze, din care aproximativ 29% în grupa de vârstă 12-15 ani şi 69% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani. Pentru rezidenţii care au peste 70 de ani, acest procent este de peste 90%.

Reguli speciale pentru școli





Din cauza pandemiei, şcolile israeliene sunt vizate de reguli speciale. În oraşele roşii, unde s-a înregistrat un număr deosebit de mare de noi infectări, cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică doar dacă 70% dintre elevi sunt vaccinaţi, în caz contrar orele desfăşurându-se online.



În plus, circa 1,6 milioane de elevi vor fi testaţi în această lună pentru depistarea anticorpilor împotriva coronavirusului. Cei care prezintă anticorpi nu vor fi nevoiţi să intre în carantină dacă în clasa lor există un caz de coronavirus. În plus, 2 milioane de elevi israelieni vor efectua teste rapide la domiciliu chiar înainte de începerea noului an şcolar.