Elena Cristian: Mi-au dispărut 3.000 lei. Nu are legătură cu inflația. În ritmul acesta, în doi ani, nu mai am niciun ban

”Mă uit pe situația mea, în decurs de 3 luni, de la 56.000 în cont, acum am 53.000. Am pierdut 3.000 de lei. Nu are nicio treabă inflația. Dacă pierd 3.000 de lei în 3 luni, păi, în 2 ani nu mai am niciun ban!”, a punctat Elena Cristian.

”Ideea este că nu există niciun fel de reacție pentru că avem instituții care se ocupă cu reglementarea și controlul, ASF ar trebui să aibă o poziție publică, să explice ce se întâmplă și cum este posibil ca în timp ce se plătesc aceleași comisioane către aceste 7 fonduri... investițiile să fie din ce în ce mai nerentabile. Dacă pierzi 1000 de lei pe lună... ce faci?!”, a declarat Elena Cristian.

”Mi-au picat ochelarii când am văzut. Am verificat și nu înțelegeam unde s-au dus 3.000 de lei. De la 56.611 la 53.000... Sunt acum la nivelul la care eram în martie 2021. Fix aceeași sumă aveam în martie 2021. Cei de la ASF să vadă și de ce lipsesc banii!”, a mai spus Elena Cristian, în emisiunea moderată de Andreea Crețulescu, de la România TV.

Asociaţia Participanţilor în Fondurile de Pensii îşi manifestă îngrijorarea cu privire la perpetuarea neclarităţilor privind presupuse fapte penale săvârşite de persoane din conducerea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumită în continuare "BRD Pensii") şi magnitudinea acestor fapte, conform unui comunicat de presă.

"Participanţii în fondurile de pensii tip Pilon 2 au dreptul să afle acum cine le-a pus banii de pensie în pericol şi ce măsuri se iau pentru a se preveni situaţii similare. Situaţia este prea gravă pentru a ne ascunde după jumătăţi de măsură.

Riscul sistemic provocat de cele întâmplate la BRD Pensii nu dispare prin simplul fapt că acţionarii BRD Pensii au acoperit sumele delapidate. La fel, el nu dispare pentru simplul motiv că organele de urmărire penală întreprind măsurile legale. Este vorba de perpetuarea unor fapte de delapidare, pe o perioadă lungă, fără a fi fost descoperite nici de organele interne de control, nici de auditori, nici de ASF.

Trebuie să ne asigurăm acum că această situaţie nu există şi la celelalte fonduri de pensii şi că ea nici nu va apărea în viitor. ASF trebuie să tragă rapid concluziile din acest caz şi să ia măsurile legislative şi administrative necesare. Iar organele de urmărire penală trebuie să clarifice măcar de unde proveneau banii ce au făcut obiectul delapidării, dacă nu şi să ne spună cine au fost vinovaţii şi cum au putut ei să opereze fără a fi detectaţi pentru o perioadă atât de lungă de timp.

Nu în ultimul rând, reamintim tuturor participanţilor în fondurile de pensii Pilon 2 că au oricând opţiunea de a se muta într-un alt fond de pensii tip Pilon 2, pe baza unei proceduri destul de simple şi fără costuri. Este de ajuns să meargă la noul fond de pensii (mai precis la administratorul acestui fond), să semneze un act de aderare şi apoi să comunice această situaţie vechiului fond de pensii. Informaţii detaliate despre procedură se găsesc pe site-urile web ale fiecărui administrator de fonduri Pilon 2. Iar daca participanţii nu ştiu exact unde să găsească fondurile Pilon 2 şi administratorii acesteia, pot accesa site-ul ASF (mai precis la adresa: https://asfromania.ro/ro/a/2365/registrul-entit%C4%83%C8%9Bilor-din-pia%C8%9Ba-pensiilor-private)", a arătat Consiliul Director al Asociaţiei Participanţilor în Fonduri de Pensii din România.

