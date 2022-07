Medicul Egri Eduard are un mesaj pentru cei care râd de persoanele care poartă mască de protecție în supermarket.

„Am văzut zilele trecute o persoană tânără în supermarket purtând masca iar la un moment dat un grup format de trei tineri a început să se hlizească și să comenteze.

Înainte de a face acest lucru ar trebui să vă gândiți puțin mai profund, poate aceea tânără are un sugar mic acasă, poate să fie imunocompromisă sau în tratament chimioterapic pentru o afecțiune oncologică sau hematologică (cancer, leucemie), poate are pe cineva bolnav grav acasă sau poate să vrea să se protejeze pur și simplu, sunt nenumărate situații individuale, de la adevărate drame sau persoane care au devenit extrem de vulnerabile în timpurile în care trăim până la persoane care consideră, pe bună dreptate, că este mai bine așa”, a scris, pe contul de Facebook, medicul specialist de medicină de familie Egri Eduard.

COVID-19 are simptome noi. Medicul Carmen Dorobăț: S-ar putea confunda cu alte probleme infecțioase digestive

Medicul Carmen Dorobăț a atras atenția că infectările din această perioadă cu SARS-CoV-2 au simptone diferite față de cele de până acum.

„În momentul de față, nu avem forme grave de COVID-19. În momentul de față, sistemul sanitar din România nu se simte sub o presiune. Mulți dintre pacienți sunt urmăriți la domiciliu de către medicul de familie. Sfătuim populația, care dorește să nu se îmbolnăvească, să poarte mască în spațiile închise, pentru că aici e cea mai mare posibilitate de a contacta această infecție”, a spus, miercuri dimineață, medicul Carmen Dorobăț într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Cu privire la simptome, Carmen Dorobăț a spus: „S-au schimbat. Nu mai asistăm la pierdere de gust și miros, dar asistăm la debut cu fenomene digestive, greață, vărsături, scaune diareice. S-ar putea confunda cu alte probleme infecțioase digestive. De asemenea, la copil am sesizat că pot apărea, câteodată, erupții la nivelul pielii, la debut. Sunt simptome pe care trebuie le știm!”

Rafila: Introducerea obligativităţii purtării măştii s-ar putea să nu dea rezultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat purtarea măștii de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (n.r. de impunere a obligativităţii măştii). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi”, a spus, marți, ministrul Alexandru Rafila.

„Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate”, a subliniat ministrul Sănătății. „Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca, dacă este purtată incorect, este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, tot marţi că, în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

