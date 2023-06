Dr. Cristina Toader: Fructul perfect pentru diabet și prediabet. E ideal și în endometrioză, dar și în unele afecțiuni cardiovasculare

În opinia Dr. Cristina Toader, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, zmeura este perfectă.

„Suntem in plin sezon estival si in piete se gaseste zmeura proaspata. Va las mai jos cateva avantaje ale acestui fruct benefic in numeroase afectiuni, inclusiv diabet si endometrioza.

Zmeura este bogata in fibre si are un indice glicemic scazut ceea ce o face fructul perfect pentru diabet si prediabet. S-au realizat mai multe studii care au aratat ca persoanele care au consumat zmeura au inregistrat concentratii mai mici de glucoza. Totusi, nu depasiti o cana de zmeura pe zi pentru ca aceasta contine 15 g carbohidrati, maximul in cazul pacientilor cu diabet. Bogata in fibre, vitamine si antioxidanti, zmeura are numeroase proprietati antiinflamatoare, asadar "actionand" benefic in endometrioza, simptome gastrointestinale, unele afectiuni cardiovasculare, mai ales ca zmeura contine si mangan, cupru si fier.

Zmeura ajuta si la eliminarea kilogramelor in plus: are un continut scazut de calorii, este bogata in fibre, mentinand satietatea si stimuland totodata arderea grasimilor.

Sustineti-va sistemul imunitar tot cu zmeura, acest fruct fiind bogat in vitamina C. Unele studii au aratat ca zmeura ar avea si proprietati anticancerigene, in parte datorita continutului de acid elagic. Bineinteles, nu va bazati pe seama acestor studii in privinta asta, insa puteti integra zmeura in dieta zilnica, atunci cand e posibil. Cum sa consumati zmeura: proaspata, ca atare sau maximum integrata in salata de fructe”, a explicat Dr. Cristina Toader, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

VEZI ȘI: Cea mai bună înghețată de făcut acasă. Dr. Cristina Toader, rețetă. Are un ingredient secret - https://www.dcnews.ro/cea-mai-buna-inghetata-de-facut-acasa-dr-cristina-toader-reteta-are-un-ingredient-secret_920395.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News