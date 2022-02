Doza perfectă de vitamina C pentru o femeie vs. un bărbat. Anca Hâncu: De ce e bine să pui la final lămâie peste spanac

„Vitaminele liposolubile, A, D, K, pot fi depozitate în organism. Astfel că, și după două sau trei luni, pot fi folosite. Vitaminele hidrosolubile se elimină zilnic prin urină și nu pot fi depozitate. Prin urmare, zilnic, noi trebuie să luăm vitamina C. De unde? Nu din pastile. Avem legume. De exemplu, luăm 95 de grame de vitamina C dintr-un ardei roșu pe care îl putem mânca de dimineață - doza de vitamina C pentru un bărbat. O portocală ne aduce doza perfectă pentru o femeie. Vitamina C reface și alți antioxidanți, de aceea este foarte importantă”, a spus medicul nutriționist Anca Hâncu. De asemenea, potrivit specialistului, vitamina C stimulează imunitatea și are rol în absorbția colagenului.

„Vitamina A se găsește în surse vegetale și animale. Are rol în vedere, rol în imunitate și în creșterea celulară. Sursele de vitamina A sunt morcovii, în primul rând, caisele, mango, spanacul, frunzele foarte verzi”, a spus Anca Hâncu.

„Fierul este important în activitatea tuturor celulelor”

„Apropo de oboseală, stres, nervozitate, atenție la lipsa de magneziu! Calciul se găsește peste tot, îl luăm în primul rând din lactate, cereale integrale. Fierul este important în activitatea tuturor celulelor. Există fier în alimente de origine animală (carne de vită, carne de pui, ficat), dar și vegetală. Se absoarbe mai bine fierul pe care îl luăm din carnea de vită, de pui, din ficat”, a spus Anca Hâncu.

„Vitamina C este cea care potențează absorbția fierului din surse vegetale. De aceea, de exemplu, dacă pregătim o mâncare de spanac, spre sfârșit este bine să punem câteva feliuțe de lămâie, dar să nu gătim prea mult lămâia”, a subliniat Anca Hâncu.

„Carbohidrații trebuie să reprezinte într-o alimentație corectă între 45 și 55 la sută din alimentația noastră”, a explicat medicul nutriționist Anca Hâncu.

„Să ne axăm în principal pe vegetale, să nu uităm de cerealele integrale, de fructe și să integrăm totul într-un stil de viață sănătos, cu activitate fizică și somn odihnitor”, a transmis Anca Hâncu.

Declarațiile au fost făcute de Anca Hâncu la „Neatza cu Răzvan și Dani”, emisiune difuzată la Antena 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News