Deversări controlate la Vidraru. Apele Române, informații pentru cetățenii din aval de baraj

Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, finalizează lucrările necesare pentru tranzitarea în siguranţă a debitelor care vor fi evacuate controlat din lacul Vidraru, aflat în administrarea Hidroelectrica, conform unui comunicat al instituţiei, conform Agerpres.



Perioada de maximă vigilenţă va fi între 12 noiembrie 2025 şi 9 ianuarie 2026 când vor fi deschise golirile de fund, iar pe albia veche a râului Argeş va fi deversat controlat un debit de aproximativ 45-50 mc/s.



Pentru ca acest proces să aibă loc în condiţii de siguranţă, reprezentanţii de la Apele Române au pus în aplicare un set de măsuri tehnice, legale şi organizatorice cu scopul protejării populaţiei, a infrastructurii şi a mediului înconjurător.



"Încă din luna februarie a acestui an, specialiştii ABA Argeş-Vedea, împreună cu UAT Arefu şi UAT Corbeni, au efectuat inspecţii pe sectorul aval de baraj Vidraru - amonte baraj Oeşti, identificând 32 de puncte critice pe o lungime de aproximativ 12 km. În baza mandatului acordat prin hotărârea CJSU Argeş, echipele au desfăşurat lucrări de defrişare a vegetaţiei, recalibrare de albie, decolmatare şi dezafectare a construcţiilor ilegale, astfel încât debitul controlat să poată fi tranzitat fără riscuri pentru populaţie şi infrastructură. Toate intervenţiile se desfăşoară exclusiv pe albia minoră a râului Argeş, domeniu public al statului administrat de AN "Apele Române", precizează sursa citată.



Directorul general de la Apele Române, Florin Ghiţă, s-a aflat, vineri, pe teren pentru a verifica modul în care decurg lucrările.



"Sunt mulţumit de ritmul şi calitatea intervenţiilor realizate de echipele noastre. Este esenţial să lucrăm preventiv şi să ne asigurăm că fiecare etapă este pregătită cu responsabilitate, pentru a proteja oamenii şi comunităţile din aval", a declarat directorul general de la Apele Române, Florin Ghiţă, în comunicat.



Măsurătorile topografice şi modelările hidraulice confirmă că debitul evacuat, de aproximativ 45-50 mc/s, va putea fi tranzitat prin albia minoră a râului în condiţii de siguranţă, după finalizarea tuturor lucrărilor planificate.



Colaborarea dintre Apele Române şi Hidroelectrica este strânsă pe întreaga durată a operaţiunilor, fiecare etapă fiind atent coordonată şi monitorizată pentru a asigura desfăşurarea golirii controlate în condiţii de deplină siguranţă.



Această acţiune face parte din proiectul de Retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru, o investiţie majoră ce urmăreşte punerea în siguranţă, evaluarea structurală şi modernizarea barajului, pentru ca acesta să funcţioneze eficient în următorii 40 de ani.