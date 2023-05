Descoperire arheologică extraordinară în Ungaria: Doctor al Romei antice, îngropat alături de instrumente chirurgicale

Oamenii de știință au găsit mormântul unui medic roman care a murit în urmă cu aproximativ 2000 de ani și care a fost îngropat cu o parte din echipamentul său profesional. Cercetătorii au găsit pensete, ace și bisturii din cupru și argint, fin decorate, care aveau și lame de oțel interschimbabile, relatează IFL Science.

Instrumentele, păstrate într-o stare excepțională, au fost depozitate în două mici cutii din lemn plasate la picioarele scheletului, în timp ce o piatră uzată a fost găsită la înălțimea genunchilor. Chiar și asta, potrivit experților, făcea parte din echipamentul său de lucru. Cel mai probabil a fost folosită pentru a măcina ierburi și alți compuși medicinali, pentru a dezvolta medicamentele vremii (s-au găsit reziduuri). Nu este exclus ca ar fi putut fi folosită și ca piatră de ascuțit pentru uneltele chirurgicale.

Este o descoperire atât de rară și fascinantă încât doar un precedent similar este cunoscut în literatura științifică din punct de vedere al completxității și conservării, găsit la Pompei.

”Examinarea instrumentelor a relevat rapid că era vorba despre un complex funerar roman, iar mormântul era cel al unui medic, al cărui echipament fusese plasat în două cutii de lemn lângă picioarele lui. Mormântul conținea rămășițele unui bărbat cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani, fără semne de traumă sau boală. Mormântul era aproape în întregime intact. Conținea pensete, ace și bisturii de înaltă calitate potrivite pentru operații chirurgicale, precum și resturi de medicamente”, a spus dr. Leventu Samu de la Institutul de Arheologie

Hungarian archaeologists discovered the tomb of a Roman doctor 1st-century man buried with high-quality surgical tools near the city of Jászberény, about 80 km from Budapest.https://t.co/sWW43huWNV pic.twitter.com/AfrTmh2D9s