Deputatul buzoian Romeo Lungu, cooptat în conducerea centrală a PSD

Președintele organizației județene PSD Buzău, Romeo Lungu, a fost cooptat în echipa de conducere a partidului și urmează să facă parte din Biroul Politic Național, în calitate de vicepreședinte.
Săptămâna trecută, în PSD au avut loc discuțiile finale privind candidatura lui Sorin Grindeanu.
Cu acest prilej, deputatul buzoian Romeo Lungu a fost inclus în echipa lui Grindeanu, urmând să ocupe una dintre pozițiile de vicepreședinte la nivel național.
Accederea liderului PSD Buzău în structura centrală a partidului este, practic, o formalitate, în condițiile în care Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat cert, după retragerea din cursa internă a lui Titus Corlățean.
Nominalizarea lui Romeo Lungu este o recunoaștere a rezultatelor foarte bune obținute de PSD Buzău la ultimele scrutinuri. De fiecare dată, filiala buzoiană s-a situat între cele mai performante din țară, iar în 2024 a ocupat primul loc la nivel național în rândul organizațiilor social-democrate.
Alături de Lungu, pe lista noii conduceri se regăsește și europarlamentarul Claudiu Manda, care urmează să preia funcția de secretar general al partidului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu