Deputatul buzoian Romeo Lungu, cooptat în conducerea centrală a PSD

Săptămâna trecută, în PSD au avut loc discuțiile finale privind candidatura lui Sorin Grindeanu.

Cu acest prilej, deputatul buzoian Romeo Lungu a fost inclus în echipa lui Grindeanu, urmând să ocupe una dintre pozițiile de vicepreședinte la nivel național.

Accederea liderului PSD Buzău în structura centrală a partidului este, practic, o formalitate, în condițiile în care Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat cert, după retragerea din cursa internă a lui Titus Corlățean.

Nominalizarea lui Romeo Lungu este o recunoaștere a rezultatelor foarte bune obținute de PSD Buzău la ultimele scrutinuri. De fiecare dată, filiala buzoiană s-a situat între cele mai performante din țară, iar în 2024 a ocupat primul loc la nivel național în rândul organizațiilor social-democrate.

Alături de Lungu, pe lista noii conduceri se regăsește și europarlamentarul Claudiu Manda, care urmează să preia funcția de secretar general al partidului.