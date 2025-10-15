€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 14:52 15 Oct 2025

Deputatul buzoian Romeo Lungu, cooptat în conducerea centrală a PSD
Autor: Anca Murgoci

romeo lungu Romeo Lungu
 

Președintele organizației județene PSD Buzău, Romeo Lungu, a fost cooptat în echipa de conducere a partidului și urmează să facă parte din Biroul Politic Național, în calitate de vicepreședinte.

Săptămâna trecută, în PSD au avut loc discuțiile finale privind candidatura lui Sorin Grindeanu. 

Cu acest prilej, deputatul buzoian Romeo Lungu a fost inclus în echipa lui Grindeanu, urmând să ocupe una dintre pozițiile de vicepreședinte la nivel național.

Accederea liderului PSD Buzău în structura centrală a partidului este, practic, o formalitate, în condițiile în care Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat cert, după retragerea din cursa internă a lui Titus Corlățean.

Nominalizarea lui Romeo Lungu este o recunoaștere a rezultatelor foarte bune obținute de PSD Buzău la ultimele scrutinuri. De fiecare dată, filiala buzoiană s-a situat între cele mai performante din țară, iar în 2024 a ocupat primul loc la nivel național în rândul organizațiilor social-democrate.

Alături de Lungu, pe lista noii conduceri se regăsește și europarlamentarul Claudiu Manda, care urmează să preia funcția de secretar general al partidului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
AfterMidnight vrea să pună România pe harta Americii! Cum a luat naștere trupa de băieți
Publicat acum 4 minute
Lege nouă pentru litoral. Vor mai plăti oamenii șezlongurile? Ce se va întâmpla de acum înainte la mare în România
Publicat acum 17 minute
România, țara plină de stadioane moderne, dar fără perfomanță. Florian Petrică arată un paradox: La noi e fix pe dos
Publicat acum 27 minute
Semnal pozitiv de la Consiliul Fiscal: România ar putea înregistra o creştere economică anul acesta
Publicat acum 28 minute
Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close