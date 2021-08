Declinul infrastructurii. Corina Crețu: Guvernul României nu a accesat decât jumătate din totalul fondurilor alocate

Europarlamentarul Corina Crețu scoate la iveală faptul că Guvernul român a accesat doar ”jumătate din totalul fondurilor alocate, cu mult sub media europeană”, la împlinirea a șase ani de la semnarea POIM.

Șase ani de la semnarea POIM

”Se împlinesc șase ani de la momentul semnării Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, pe care l-am lansat în 2015 alături de fostul Premier Victor Ponta. Prin intermediul POIM, România avea la dispoziție in jur de 10 miliarde EUR din partea Uniunii Europene pentru finanțarea principalelor priorități de dezvoltare în sectorul de transport.

POIM a fost însoțit de realizarea Master Planului de Transport, document care definește nevoile specifice ale României, pe care le puteți vizualiza în harta de mai jos.

Încă de la semnarea acestui document primordial, mi-am exprimat convingerea fermă că fără o infrastructură modernă, România nu se va putea dezvolta și nu va putea deveni ceea ce ne dorim cu toții - o țară în care oamenii sa aibă o viața mai bună, economia locală și cea națională să prospere, iar tinerii să-și dorească să rămână, să studieze, să lucreze și să-și întemeieze o familie. Și în calitate de Membru al Parlamentului European, rămân o susținătoare a investițiilor în autostrăzi, căi ferate și aeroporturi, care să conecteze localitățile României între ele, dar și țara noastră la Uniunea Europeană.

Declinul infrastructurii din România

Din păcate, în pofida muncii pe care am depus-o alături de colegii mei din Comisia Europeana pentru a folosi acești bani europeni acordați țării noastre, asistăm în continuare la declinul infrastructurii din România, cauzat de managementul deficitar, gradul ridicat de uzură și întreținerea inadecvată.

Tocmai de aceea, pentru a încuraja proiectele de infrastructură din țară, în 2018, am modificat POIM, alocând mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanță majoră pentru România (rata de cofinanțare europeană a crescut de la 75% la 85% pentru proiectele privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, a rețelei de metrou și a celor de transport multimodal).

Doar jumătate din fond a fost accesat

Cu toate acestea, până acum Guvernul României nu a accesat decât jumătate din totalul fondurilor alocate, cu mult sub media europeană. Iar în timpul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regionala, dar și in ultimii doi ani, Guvernele nu au transmis niciun proiect pentru Regiunea Moldovei, cu toate că încă din 2017 atât eu, cât și DG Regio, ne-am oferit să realizăm până în 2020 studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii Tîrgu Mureș - Iași - Ungheni. Precizez ca la ora actuala, 50% din sumele alocate perioadei 2014-2020 (care pot fi accesate pana in 2023) sunt necheltuite.

Și, din păcate, nu s-au primit proiecte sau cereri de finanțare nici pentru Autostrada Moldova. Atât timp cât Guvernul României nu-și va clarifica obiectivele și până când dezvoltarea infrastructurii României nu va deveni o prioritate, din păcate românii vor fi privați de șansa unor standarde de viață la nivel european.

Proiecte finanțate pentru România

Rămân, totuși, cu satisfacția că, prin intermediul POIM, am reușit să semnez finanțarea câtorva proiecte de infrastructură absolut esențiale pentru România:

- Construirea secţiunii dintre localitățile Dumbrava şi Deva, din autostrada Lugoj-Deva

- Rețea de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din București (Centura Bucureștiului)

- Îmbunătățirea serviciilor de transport pe liniile de metrou din Capitală

- Modernizarea rețelei de cale ferată Gurasada – Simeria: 1,3 miliarde EUR

Acestea sunt printre puținele proiecte depuse de Guvernul României spre finanțare către Comisia Europeana, în timpul mandatului meu de Comisar European. Proiecte nu au mai fost depuse, sunt fonduri pe care le pierdem, șanse irosite”, a scris Corina Crețu pe pagina sa de Facebook.