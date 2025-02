De ce România „suveranistă economic” n-are cum să ajungă Arabia Saudită

El susține că țara se află într-un moment de vulnerabilitate extremă, iar instabilitatea politică ar putea declanșa o criză financiară majoră.

România, dependentă de capitalul extern

Într-un interviu acordat la DC News, Andrei Caramitru a explicat că economia României a mers bine până în primăvara anului 2024, iar perspectivele de creștere erau extrem de optimiste.

Cu toate acestea, el atrage atenția că România este dependentă de investițiile străine și de fluxurile de capital extern pentru a funcționa.

„Economia României mergea bine. A mers bine până prin primăvara anului 2024. Dacă vorbeai cu oricine din lumea asta - oameni care se priceau: de la bancheri, la investitori - aveau o perspectivă foarte pozitivă despre România și era posibil, pe traiectoria pe care o aveam, să dublăm PIB-ul în următorii 7-8 ani, ceea ce ar fi fost absolut senzațional.

Noi suntem o economie dependentă de investițiile și de fluxurile de bani din străinătate pentru că nu avem suficient capital local. Asta este o realitate. Ca să te dezvolți, trebuie să te finanțezi de undeva. Noi nu avem un surplus de bani. Economia funcționează cu zeci de miliarde de euro care trebuie să intre an de an în România pentru că altfel intrăm în colaps. Când ai un deficit de 10%, înseamnă 35 miliarde de euro care trebuie să intre an de an doar pentru a-ți finanța deficitul.

De asemenea, ai datorii ale statului care trebuie refinanțate an de an. Dacă ai datorii jumătate din PIB, ai nevoie de încă multe zeci de miliarde de euro.

Noi avem nevoie cam de 100 de miliarde de euro pe care trebuie să le atragi, an de an, din diverse surse, ceea ce este enorm, ca să funcționezi și să crești. Când ai incertitudine majoră asupra economiei, o parte din banii aceștia - dacă nu toți - se opresc. În acel moment, economia poate intra în colaps extrem de rapid. Noi suntem înainte de o oprire bruscă posibilă.

Între turul întâi și decizia CCR, statul român a trebuit să ardă un miliard de euro pe zi din rezervele BNR + bufferul de la Ministerul de Finanțe pentru a ține leul astfel încât să nu explodeze și ca să nu explodeze dobânzile pentru că toată lumea vinde obligațiunile de stat ale României și ei le cumpărau pe partea cealaltă ca să echilibreze piața”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

„Dacă ajungem în cazul în care lucrurile să scape de sub control din cauza situației politice, noi nu avem mai mult de 6-7 săptămâni... rămânem fără niciun leu la Ministerul de Finanțe și la BNR. În acel moment, intrăm în incapacitate de plată”, a mai zis analistul economic.

„Suveranismul economic poate fi făcut doar când ai un surplus de bani. Dacă ești Arabia Saudită, da, se poate. Dar când depinzi de banii celorlalți ca să te dezvolți, nu poți să ieși din sistem pentru că așa vrei tu și pentru că ești supărat pe viață”, a mai spus Andrei Caramitru.

Vedeți mai multe de la minutul 30:

VEZI ȘI: EXCLUSIV Iohannis, demisie. Telefon către Andrei Caramitru: „Să mai stau sau să plec din funcție?” Răspunsul său

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News