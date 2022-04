DC News a început operațiunea de măsurare a Guvernului. Avem rezultatele pentru primii miniștri

Sorin Grindeanu

Primul măsurat în sondajul DC News a fost Sorin Grindeanu, viceprim-ministru și totodată ministrul Transporturilor și Infrastructurii. Așadar, la afirmația „Activitatea lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor este: bună sau rea”, au răspuns 24.291 cititori.

Rezultatele au arătat astfel: Bună 44,4% (10793)

Rea 55,6% (13498)

Adrian Câciu

Al doilea măsurat în sondajul DC News a fost Adrian Câciu, ministrul Finanțelor. La afirmația „Activitatea lui Adrian Câciu la Ministerul Finanțelor este: bună sau rea”, au răspuns 11.172 cititori.

Rezultatele au arătat astfel: Bună 52,7% (5890)

Rea 47,3% (5282)

Lucian Bode

Al treilea măsurat în sondajul DC News a fost Lucian Bode, ministrul de Interne. La afirmația „Activitatea lui Lucian Bode la Ministerul Afacerilor Interne este: bună sau rea”, au răspuns 46.204 cititori DC News.

Rezultatele au arătat astfel: Bună 56,3% (25010)

Rea 43,7% (20194)

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit semnificativ estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 4,8% cât estima în toamnă până la 2,2%, arată cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de instituţia financiară internaţională.



Conform noilor prognoze ale FMI, economia românească va încetini de la un avans de 5,9% în 2021, până la 2,2% în 2022, pentru ca anul viitor să accelereze până la 3,4%.



Pentru România, noile cifre revizuite ale FMI sunt uşor mai optimiste decât prognoza Băncii Mondiale, care la începutul lunii aprilie estima că economia va înregistra un avans modest, de 1,9%, în acest an, iar riscurile rezultate de pe urma crizei din Ucraina sunt ridicate.



De asemenea, Comisia Europeană estima în previziunile publicate pe 10 februarie 2022 că economia României va încetini până la 4,2% în acest an, pentru ca în 2023 să accelereze uşor la 4,5%.

Eu îmi menţin prognoza că PIB-ul nominal al acestui an va fi cel puţin la nivelul la care am construit bugetul şi cred că putem să ajungem la 4% anul acesta, dacă o să ne ţinem de calendar, a precizat joi ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.



Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o creştere economică de 4,6%.



”Creşterea economică este creşterea reală din care se reduce deflatorul sau mai simplu spus inflaţia internă. Eu îmi menţin prognoza că PIB-ul nominal al acestui an va fi cel puţin la nivelul la care am construit bugetul, iar creşterea reală se calculează în funcţie de câtă inflaţie ai în această creştere nominală. La acest moment, nu vreau să mai spun cifre să nu mai fiu oarecum contrazis de instituţii, cred că putem să ajungem la 4% anul acesta dacă o să ne ţinem de calendar. Trebuie să înţelegem că nu faci rabat la finanţarea economiei doar pentru că ai anumiţi indicatori pe care trebuie să te uiţi din perspectivă contabilă. În pandemie am observat acest lucru şi cred că acum unele din elementele pe care le decontăm din perspectiva modului în care trebuie să stimulăm economia sunt şi nota de plată a întârzierii unor măsuri atunci", a afirmat ministrul Finanţelor la finalul şedinţei de Guvern.

