Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida

Data vehiculată este 23 noiembrie 2025.

Aici sunt două aspecte de luat în calcul. Dacă scrutinul are loc la acea dată, așa cum dorește Ilie Bolojan, există șanse ca partidele din coaliție să ajungă la o înțelegere pentru organizarea alegerilor, adică să aibă loc. Totuși, e puțin probabil să vedem un candidat comun, așa cum a cerut Nicușor Dan. El a pledat pentru o soluție unitară în coaliție, argumentând că doar așa se poate menține stabilitatea guvernării, mai ales în contextul economic dificil și al reformelor abia începute. O competiție directă între partidele de guvernare ar fragiliza automat coaliția.

Cum se va rezolva situația?

Nemulțumirile din București nu sunt atât de acute ca în restul țării. Aici nu au fost luate măsuri majore de austeritate, iar veniturile sunt peste media națională. În plus, noiembrie nu aduce încă facturile grele de iarnă, deci contextul socio-politic este mai blând.

Spre deosebire de restul țării, în București nu s-a produs o prăbușire a votului tradițional și nici AUR nu a crescut suficient pentru a deveni o amenințare. Tabăra suveranistă are o pondere mult mai mică decât la nivel național. Este de așteptat ca George Simion să vină, din nou, cu un candidat fără șanse reale, pentru a evita riscul ca un lider puternic, cu șanse de câștig, să îi conteste poziția în fruntea partidului.

Cel mai probabil, fiecare partid va merge cu propriul candidat.

La PNL, discuția se duce între actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, și Ciprian Ciucu. Bujduveanu are experiență administrativă solidă, dar este mai puțin vizibil, în timp ce Ciucu are notorietate mai mare. Liberalii au, așadar, două opțiuni considerate eligibile și vor decide probabil după testele sociologice.

Rămâne de văzut pe cine va trimite în cursă PSD. Partidul își apără bazinul electoral, dar există și Piedone, care „ciugulește” din același electorat. În plus, partidul are în față și propriul congres, care poate influența decizia finală.

Iar USR probabil că va merge cu „ambiția Cătălin Drulă”.

Rămâne de văzut ce ne așteaptă la toamnă.