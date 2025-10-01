€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 11:32 01 Oct 2025

EXCLUSIV Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Autor: Val Vâlcu

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

În coaliție se discută propunerea lui Ilie Bolojan ca alegerile din București să aibă loc la termen.

Data vehiculată este 23 noiembrie 2025.

Aici sunt două aspecte de luat în calcul. Dacă scrutinul are loc la acea dată, așa cum dorește Ilie Bolojan, există șanse ca partidele din coaliție să ajungă la o înțelegere pentru organizarea alegerilor, adică să aibă loc. Totuși, e puțin probabil să vedem un candidat comun, așa cum a cerut Nicușor Dan. El a pledat pentru o soluție unitară în coaliție, argumentând că doar așa se poate menține stabilitatea guvernării, mai ales în contextul economic dificil și al reformelor abia începute. O competiție directă între partidele de guvernare ar fragiliza automat coaliția.

Cum se va rezolva situația?

 

Nemulțumirile din București nu sunt atât de acute ca în restul țării. Aici nu au fost luate măsuri majore de austeritate, iar veniturile sunt peste media națională. În plus, noiembrie nu aduce încă facturile grele de iarnă, deci contextul socio-politic este mai blând.

Spre deosebire de restul țării, în București nu s-a produs o prăbușire a votului tradițional și nici AUR nu a crescut suficient pentru a deveni o amenințare. Tabăra suveranistă are o pondere mult mai mică decât la nivel național. Este de așteptat ca George Simion să vină, din nou, cu un candidat fără șanse reale, pentru a evita riscul ca un lider puternic, cu șanse de câștig, să îi conteste poziția în fruntea partidului.

Cel mai probabil, fiecare partid va merge cu propriul candidat. 

La PNL, discuția se duce între actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, și Ciprian Ciucu. Bujduveanu are experiență administrativă solidă, dar este mai puțin vizibil, în timp ce Ciucu are notorietate mai mare. Liberalii au, așadar, două opțiuni considerate eligibile și vor decide probabil după testele sociologice.

Rămâne de văzut pe cine va trimite în cursă PSD. Partidul își apără bazinul electoral, dar există și Piedone, care „ciugulește” din același electorat. În plus, partidul are în față și propriul congres, care poate influența decizia finală.

Iar USR probabil că va merge cu „ambiția Cătălin Drulă”.

Rămâne de văzut ce ne așteaptă la toamnă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Publicat acum 13 minute
Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Publicat acum 17 minute
Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă
Publicat acum 45 minute
Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Publicat acum 48 minute
Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 23 ore si 43 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 17 ore si 49 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close